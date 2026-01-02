Un violinista demanda a Will Smith por acoso sexual

Will Smith fue demandado por un violinista que acusó al rapero y actor de acoso sexual y despido improcedente.

El músico Brian King Joseph nombró a Smith, de 57 años, y a Treybull Studios Management como demandados en la demanda presentada el 30 de diciembre, según los medios estadounidenses.

El abogado de Smith negó las afirmaciones, en declaraciones al Daily Beast: “Las acusaciones del Sr. Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Se niegan categóricamente, y utilizaremos todos los medios legales disponibles para hacer frente a estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”.

The Independent se puso en contacto con el abogado y los representantes de Smith para recabar sus comentarios.

Variety informa de que en la demanda, Joseph, de 33 años, acusa a Smith de “comportamiento depredador” mientras formaba parte de la banda en la gira Based on a True Story de Smith el año pasado.

Joseph afirma que Smith lo había estado “preparando y acondicionando" para una “mayor explotación sexual” después de que se conocieron por primera vez en noviembre de 2024, cuando Smith lo contrató para actuar en un espectáculo en San Diego.

open image in gallery El abogado de Smith negó las acusaciones contra el rapero y actor ( Getty )

Posteriormente fue invitado a unirse a la gira 2025 de Smith y a tocar en su primer álbum en 20 años, Based on a True Story, que salió a la venta en marzo.

Joseph declara que Smith le dijo que tenían “una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

El músico, que fue concursante de America's Got Talent en 2018, se unió a la primera etapa de la gira de Smith en marzo de 2025 para un espectáculo en Las Vegas, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y el equipo.

Joseph afirma que al volver a su habitación se encontró con que alguien había entrado “ilegalmente” en la suite, en la que supuestamente descubrió una botella de cerveza, toallitas húmedas, un frasco de medicamento para el VIH a nombre de otra persona, una mochila roja, un aro y documentación de alta hospitalaria perteneciente a otra persona.

Declara que también había una nota que decía: "Brian, estaré de vuelta antes de las [sic] 5.30 a. m, solo nosotros... Stone F”,

open image in gallery Brian King Joseph demanda a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente ( Getty )

Joseph dice que creyó que se trataba de un mensaje de que “un individuo desconocido volvería pronto a su habitación para realizar actos sexuales con él”.

Tras denunciar el incidente a la seguridad del hotel y a la dirección de la gira de Smith, afirma que lo acusaron de mentir y lo “avergonzaron” por lo ocurrido.

Afirma que le despidieron días después del incidente, cuando le dijeron que la gira “iba en otra dirección”. Sin embargo, al parecer se contrató a otro violinista para sustituirlo.

En la demanda se alega que sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas como consecuencia del despido.

Demanda por represalias, despido improcedente y acoso sexual, y pide que los daños y perjuicios sean determinados por un jurado.

Traducción de Olivia Gorsin