Beyoncé ya es multimillonaria.

La cantante legendaria, de 44 años, fue nombrada este lunes como la quinta música en alcanzar ese hito, según Jay-Z, así como a Bruce Springsteen, Taylor Swift y Rihanna, dentro de un grupo exclusivo.

Este logro histórico llega tras años de éxitos para la artista. Además, Beyoncé, cuyo nombre completo es Beyoncé Knowles-Carter, inició en 2023 la gira mundial Renaissance World Tour, que recaudó cerca de 600 millones de dólares.

Al año siguiente, dio un paso audaz hacia el género country con su octavo álbum de estudio, Cowboy Carter. Por otra parte, ese trabajo le valió el prestigioso premio a Álbum del año en la 67ª edición de los Premios Grammy. Luego, el álbum impulsó la gira de conciertos más taquillera del mundo en 2025, que además estableció un récord como la gira country con mayores ingresos de la historia. Según estimaciones de Forbes, obtuvo más de 400 millones de dólares en venta de entradas y otros 50 millones de dólares en mercadotecnia durante los shows.

Según Forbes, a comienzos de este año el patrimonio neto de Beyoncé se estimaba en al menos 780 millones de dólares.

Beyoncé entra oficialmente al club de los multimillonarios ( Getty )

Además de su carrera musical, Beyoncé consolidó su perfil como empresaria. En 2008 fundó su propia compañía de entretenimiento, Parkwood Entertainment, responsable de la producción de su música, documentales y conciertos.

En 2016 lanzó Ivy Park, su línea de ropa deportiva en colaboración con Adidas. Posteriormente, antes de finalizar su vínculo con la marca en marzo de 2023 por diferencias creativas, Beyoncé habría obtenido 20 millones de dólares por ese proyecto, según informó en su momento The Wall Street Journal .

Luego, en 2024 incursionó en nuevas industrias con el lanzamiento de su marca de cuidado capilar, Cécred, y de su línea de whisky, SirDavis Whisky.

El ascenso de la superestrella comenzó en la década de 1990 con el grupo femenino Destiny’s Child. Más tarde, tras su separación del grupo a comienzos de los años 2000, alcanzó el estrellato global con su exitoso álbum Dangerously in Love, publicado en 2003.

Más información en desarrollo…

Traducción de Leticia Zampedri