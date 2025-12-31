A Bad Bunny le llamaron la atención por su mal comportamiento después de saltarse la primera regla de casi todos los museos: no tocar.

La superestrella puertorriqueña, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, visitó el museo nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México el 17 de diciembre, mientras finalizaba las actuaciones programadas en México durante su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. El rapero publicó una foto en Instagram en la que aparecía poniendo la mano sobre lo que parece ser una losa de piedra maya en el museo durante la visita, lo que llevó a los fans en línea a preguntarse por qué estaba tocando el artefacto. Bad Bunny, de 31 años, borró la foto de su historia de Instagram, pero no antes de que el museo saltara a contar su versión de la historia.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, dijo el instituto en un comunicado compartido en X. El INAH también aclaró que retó a Bad Bunny en persona inmediatamente después de que se tomó la foto.

“Durante todo el recorrido se aseguró la presencia de personal de custodia [del Museo Nacional de Antropología]. Cuando el artista puso la mano sobre la estela, el personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo que el músico la retiró”.

Bad Bunny, quien también compartió fotos de su visita al Museo Frida Kahlo en Coyoacán durante su viaje, no devolvió de inmediato la solicitud de The Independent para hacer comentarios.

open image in gallery Bad Bunny compartió una foto suya tocando un artefacto de museo durante su viaje a México ( Getty/Instagram )

El INAH desempeñó un papel crucial en el descubrimiento, la investigación y la conservación de numerosas estelas mayas. Estos monumentos, o losas de piedra tallada, proporcionan información histórica vital sobre gobernantes prehispánicos, secuencias dinásticas y acontecimientos importantes.

Normalmente, está prohibido que los visitantes de los museos toquen los objetos originales o las réplicas para evitar que se deterioren con el tiempo. De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos de México, cualquier persona que toque, dañe o sustraiga piezas de museo o arqueológicas puede ser multada o condenada a penas de prisión.

No está claro si la estela fue inspeccionada inmediatamente y si el objeto sufrió algún daño después de ser tocado. El museo no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent.

open image in gallery Bad Bunny compartió una foto en Instagram tocando una estela y luego la borró ( Instagram/badbunnypr )

Después de que Bad Bunny terminó su gira en México y concluyó su histórica residencia en Puerto Rico, que atrajo a más de medio millón de fans, ahora se prepara para encabezar el espectáculo del descanso del Super Bowl de la NFL en febrero. El artista, ganador de un Grammy, se subirá al escenario durante uno de los mayores acontecimientos mundiales en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero.

El cantante de Titi Me Preguntó ganó tres premios Grammy y 12 Grammy Latinos desde su ascenso a la fama en los últimos años, incluido el codiciado premio al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos en los Grammy Latinos de 2025.

Traducción de Olivia Gorsin