Sabrina Carpenter consigue una orden de alejamiento después de un incidente captado por un videotimbre

Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra un hombre al que acusa de acosarla e intentar ingresar a su casa.

La cantante, de 27 años, solicitó una orden de restricción temporal contra William Applegate, de 31, en Los Ángeles. La medida fue concedida el lunes, después de que Carpenter describiera al menos cuatro incidentes en los que Applegate presuntamente apareció sin autorización en su domicilio durante las últimas semanas.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 23 de mayo. Según la denuncia presentada por la artista, cámaras de seguridad captaron a Applegate acercándose a la puerta principal e intentando abrirla por la fuerza, en un hecho que ella calificó como “alarmante”.

La denuncia también sostiene que, cuando un guardia de seguridad lo confrontó y le pidió que se retirara, Applegate aseguró que conocía a Carpenter y que ella lo estaba esperando, algo que la cantante describió como “indignante y completamente falso”.

Después de eso, presuntamente agredió al guardia de seguridad y se negó a abandonar el lugar hasta que llegó la policía, que terminó arrestándolo bajo sospecha de allanamiento de morada, un delito menor.

open image in gallery Sabrina Carpenter presentó una orden de alejamiento contra un supuesto acosador ( Geety )

La cantante de 'Espresso' aseguró que Applegate volvió al vecindario menos de un día después y permaneció merodeando cerca de su casa.

Según la denuncia presentada por Carpenter, regresó al día siguiente y estacionó su Toyota Prius frente a la vivienda, en lo que la cantante describió como “una vigilancia deliberada de mis movimientos y de mi domicilio”. La artista también afirmó que reclinó el asiento del vehículo para ocultarse de quienes pasaban por la zona y que se marchó cuando llegó la policía.

Más adelante, el equipo de seguridad de la cantante determinó que Applegate presuntamente había estado estacionando en el vecindario y acercándose de forma cada vez más cercana a su casa desde el 20 de abril.

En los documentos judiciales presentados el viernes, Carpenter afirmó: “Nunca lo he conocido ni me he comunicado con él de ninguna manera. No tengo ningún deseo de conocerlo ni de comunicarme con él”.

open image in gallery William Applegate, de 31 años, fue grabado por una cámara de timbre mientras supuestamente intentaba ingresar a la vivienda de Sabrina Carpenter en Los Ángeles ( Tribunal Superior de California )

En su declaración ante el tribunal, escribió: “Esto no es algo que haga alguien que llegó a mi casa por casualidad. Se trata de acoso y vigilancia deliberada”.

La orden judicial prohíbe que Applegate se acerque a menos de 100 yardas (unos 91 metros) de Carpenter, de su hermana Sarah Carpenter y de la pareja de ella, quienes también viven en la propiedad de Hollywood Hills. Además, deberá mantenerse a la misma distancia de la casa de la cantante, su vehículo y su lugar de trabajo.

“Su insistencia delirante en que me conoce y que yo lo estaba esperando demuestra una fijación peligrosa, irracional y delirante conmigo”, escribió Carpenter.

Los representantes de la cantante no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent. Por ahora, se desconoce si Applegate cuenta con abogado. La audiencia en la que se definirá si enfrenta cargos está programada para el 18 de junio.

Traducción de Leticia Zampedri