Sabrina Carpenter explica el significado detrás de la polémica portada de su álbum ‘Man’s Best Friend’

Sabrina Carpenter habló sobre la inspiración detrás de la polémica portada de su más reciente álbum, Man’s Best Friend.

La estrella del pop y ganadora del Grammy generó una fuerte reacción cuando reveló la imagen a comienzos de año, antes del lanzamiento oficial del disco, el pasado 29 de agosto. Desde entonces, la portada ha sido calificada por algunos como “perturbadora” y “desencadenante”.

En la imagen, Carpenter aparece a cuatro puntos sobre el suelo, mientras una figura sin rostro, vestida con traje, sujeta un puñado de su cabello. Ante esto, varios críticos argumentaron que la pose resulta degradante para las mujeres y que reproduce dinámicas visuales de sumisión.

“Trata de cómo algunas personas intentan controlar a las mujeres y de cómo yo me sentía emocionalmente jalada por las relaciones que tuve, y de cuánto poder decides entregarles”, dijo Carpenter, de 26 años, en una entrevista con Variety para su edición Hitmakers.

A continuación, agregó: “Cada quien lo entendió a su manera. Y está bien. Lo mío también es válido”.

“No quería ignorar el peso que esa imagen tuvo para algunas personas”, reconoció. “La vi y pensé: ‘Es un gran punto, pero no era el punto que yo intentaba plantear’”.

Portada del álbum de Carpenter ‘Man’s Best Friend’ ( Island Records )

Al reflexionar sobre los temas que atraviesan su música y cómo estos se reflejan en la portada del álbum, añadió: “Siento que puedes ser muy segura y fuerte y, aun así, equivocarte a conciencia y meterte en situaciones que no te convienen.

Pero lo haces porque eres una mujer inteligente y porque tienes control de tu vida. Puedes estar muy armada por fuera y, al mismo tiempo, tener todo hecho pedazos”.

En la misma entrevista, la cantante de ‘House Tour’ respondió a las críticas de quienes la acusan de no tener límites en su música. “La gente piensa: ‘Ella dirá y hará cualquier cosa’. No. Yo sí tengo límites conmigo misma, se sorprenderían”, afirmó.

“Solo estoy viviendo mi vida y ustedes la están viendo. Si no les gusta, no es para ustedes. Si sí les gusta, juguemos”.

Man’s Best Friend, la continuación de Short n’ Sweet (2024), ha recibido en general críticas positivas. Sin embargo, no ha estado exento de observaciones. En una reseña de tres estrellas publicada en The Independent, el crítico Adam White escribió: “Vale la pena preguntarse si le beneficiaría dejar sus canciones un poco más de tiempo en el horno. Hay momentos increíbles, pero también mucho que se siente como un primer borrador”.

A pesar de las reservas críticas, el álbum ha consolidado a Carpenter como una de las figuras más destacadas del pop actual. En la próxima ceremonia de los Premios Grammy, competirá en seis categorías, entre ellas: álbum del año por Man’s Best Friend, grabación del año por su sencillo ‘Manchild’ y mejor álbum pop vocal.

Traducción de Leticia Zampedri