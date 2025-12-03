La conocida rivalidad entre Drake y Kendrick Lamar encontró este año un nuevo capítulo —y cierta resolución parcial— con los resultados del Spotify Wrapped.

Si bien Drake acumuló más reproducciones que Lamar a nivel global, el autor de 'Not Like Us’ logró colocar dos de sus canciones entre las más escuchadas en Estados Unidos en 2025.

En el balance general, la superestrella puertorriqueña Bad Bunny se coronó como el artista más escuchado del mundo en Spotify por cuarto año consecutivo, desplazando a Taylor Swift del primer lugar.

El artista de reguetón dominó las listas globales con más de 19.800 millones de reproducciones en Spotify y lidera un poderoso grupo conformado por Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

En Estados Unidos, sin embargo, el panorama fue ligeramente distinto: Taylor Swift se mantuvo como la artista más escuchada del país.

Aunque Drake es canadiense, logró posicionarse como el segundo artista más escuchado en Estados Unidos. Por otro lado, Kendrick Lamar ocupó el cuarto lugar. La lista de los cinco artistas con más reproducciones se completó con la estrella del country Morgan Wallen y Bad Bunny, ubicado en la quinta posición.

open image in gallery Drake y Lamar siguen siendo dos de los raperos más importantes del mundo a pesar de la guerra entre sus bases de fans ( Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved. )

A nivel global, Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny se consagró como el álbum más reproducido del año. Otros títulos destacados incluyeron la banda sonora de Las guerreras k-pop">K-pop, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA de SZA y Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter.

En Estados Unidos, I'm The Problem de Morgan Wallen lideró las listas como el álbum número uno, por encima de los lanzamientos de SZA, Bad Bunny, la banda sonora de Las guerreras K-pop y GNX de Kendrick Lamar, que se ubicó en la quinta posición.

Por otra parte, la canción más escuchada del mundo fue ‘Die with a Smile’, una colaboración entre Bruno Mars y Lady Gaga, que superó los 1.700 millones de reproducciones.

En los siguientes lugares aparecieron ‘Birds of a Feather’, de Billie Eilish; ‘APT.’, de Mars y Rosé; ‘Ordinary’, de Alex Warren; y ‘DtMF’, de Bad Bunny.

En el mercado estadounidense, Kendrick Lamar dominó con su tema ‘Luther’, junto a SZA, que encabezó las listas del país. Además, su canción ‘TV OFF’, en colaboración con Left Gunplay, ocupó el quinto lugar. Las otras tres canciones más populares en Estados Unidos fueron ‘Die with a Smile’, ‘Ordinary’ y ‘Birds of a Feather’.

Finalmente, Spotify Wrapped 2025 incorporó nuevas funciones pensadas para aumentar la participación de los usuarios. Entre ellas se encuentran ‘Tus álbumes más escuchados’, un ranking personalizado que muestra la posición de cada disco dentro del historial de escucha de cada usuario; ‘Tu edad musical’, que compara los hábitos de reproducción con los de otros grupos etarios; y ‘Wrapped Party’, una herramienta interactiva que permite comparar los resultados personales con los de otros usuarios de la plataforma.

open image in gallery Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo en Spotify por cuarta vez ( Getty )

Tras las críticas de los usuarios por el Wrapped 2024, considerado demasiado minimalista, algunas funciones populares regresan en 2025. Entre ellas están ‘Tus géneros favoritos’ y una versión actualizada de ‘Tus canciones más escuchadas’, que ahora incluye el número de veces que cada usuario reprodujo sus 100 temas más reproducidos. Además, se incorporó el nuevo juego de tu canción más escuchada.

Por otro lado, la presencia dominante de estos artistas globales en Spotify Wrapped pone de relieve su peso en las listas más influyentes de la plataforma y el alto nivel de compromiso de sus bases de fans.

Para los artistas independientes, alcanzar ese nivel de visibilidad global implicaría reunir miles de millones de reproducciones. El streaming continúa siendo la principal fuente de ingresos para la industria musical y representa el 84 % de las ganancias en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria Discográfica de América.

Actualmente, Spotify —la plataforma líder del mercado— posee cerca del 31 % de la cuota global. Asimismo, cuenta con 713 millones de usuarios y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Estas cifras marcan un incremento frente a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores reportados el año anterior.

Traducción de Leticia Zampedri