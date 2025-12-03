Dua Lipa sorprende cantando en Español con invitado especial en concierto

Dua Lipa demostró su dominio del español al unirse a Fher Olvera de Maná en el escenario del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el martes por la noche.

La estrella pop británica, cuya gira ‘Radical Optimism’ llegó a Latinoamérica, anunció previamente a sus seguidores que había aprobado un curso de español. Su dedicación se hizo evidente al interpretar "Oye mi amor" de Maná, parte de la sección de versiones que define su actual tour.

En un momento de la noche, Lipa se dirigió al público en español, expresando: “Este momento con mi banda es uno de mis favoritos, le da mucha espontaneidad a un show que conocemos tan bien, nunca sabemos qué va a pasar, pero seguimos adelante y para mí eso es Radical Optimisim".

Luego, presentó al vocalista de Maná, diciendo: “Ciudad de México, por favor, ayúdame a recibir con un fuerte aplauso a ¡Fher de Maná!”, lo que generó una ovación masiva entre los 65.000 asistentes.

“Oye mi amor” es el primer sencillo del álbum de Maná. ( Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo )

“Oye mi amor” es el primer sencillo del álbum de Maná ¿Dónde jugarán los niños? de 1992. Lipa nació en 1995.

Antes de cantar con Olvera, Lipa se acercó a los fans en la primera fila y a algunos les preguntó “¿cómo te llamas?” y “¿te quieres tomar una foto?”, para luego pedirles su celular y hacer una selfie.

“Dua, gracias por lo que estás haciendo por aprender nuestro idioma, es muy importante y ¿saben qué? ¡Dua, amiga, ya eres mexicana!”, dijo en inglés y español un joven llamado Mauricio cuando se acercó la cantante.

Lipa felicitó a otro chico llamado Antonio por su estilo y también por su cumpleaños, le firmó un autógrafo.

“Qué sueño y qué alegría estar otra vez aquí esta noche en tu hermosa ciudad con toda esta gente tan linda", dijo Lipa en español al público. “Estoy disfrutando de cada momento y no quiero que esto termine”.

El lunes Lipa abrió una taquería temporal para sus fans en la Ciudad de México y también presentó el primer concierto de su serie de tres que terminará el viernes por la noche.

Recientemente, Maná celebró su presentación 43 en arenas de Los Ángeles, superando el récord de Bruce Springsteen por la mayor cantidad de conciertos en arenas de la ciudad presentados por un artista o banda. Su gira Vivir Sin Aire comenzó en septiembre y continuará durante 2026.