¿Por qué Diddy y 50 Cent están peleados? Repaso de los 25 años de una de las mayores disputas del rap

Se sabe que Sean “Diddy” Combs y Curtis “50 Cent” Jackson no pueden verse ni en pintura.

Los dos magnates del rap han tenido disputas desde mucho antes de que Combs, de 55 años, fuera arrestado y acusado de tráfico sexual y asociación ilícita.

En sus comienzos en el mundo de la música, no había mucha unión entre ambos, pero llegaron a colaborar en proyectos ocasionales.

Sin embargo, su relación se deterioró debido a disputas sobre contratos con artistas y marcas de vodka rivales.

El año pasado, Jackson, de 49 años, también conocido como “Fiddy”, anunció que estaba produciendo una docuserie de cuatro capítulos sobre las acusaciones de agresión y abuso sexual de Combs. Dicho documental, titulado Sean Combs: ajuste de cuentas, se estrena hoy en Netflix.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs (izquierda) y Curtis “50 Cent” Jackson mantienen una larga disputa desde mucho antes de la detención del primero y de su infame juicio ( Getty )

A pesar de su larga enemistad, Jackson ha insistido en que su participación en el proyecto “no es personal”.

A continuación, repasamos la cronología de esta larga disputa que sigue vigente hasta la fecha.

Abril de 2001: Diddy (supuestamente) rapea un verso que 50 Cent escribió

En 2001, Jackson aún intentaba hacerse un nombre como rapero y escribía letras para otros artistas. En 2022, aseguró a The Breakfast Club que uno de los versos que escribió durante este tiempo fue la participación de Diddy en ‘Let’s Get It’ de G. Dep

Jackson hizo referencia a esta experiencia laboral temprana en ‘U Not Like Me’, de 2003, que se incluó como tema extra en algunas versiones de su álbum de debut Get Rich or Die Tryin. En la canción, Jackson rapea: “Hoes be like ‘50, you so witty’/ On the d*** like they heard I ghostwrite for P. Diddy” (Las gatas dicen ‘50, qué listo’ / Directo al p*** como si supieran que escribo para P. Diddy). Era la primera vez que uno de los dos artistas mencionaba al otro en un disco.

La pareja se relacionó públicamente de diversas formas a medida que Jackson ascendía como estrella: Combs entregó al artista más joven el premio al mejor video en los MTV Video Music Awards de 2003 por ‘In Da Club’, y le dio la bienvenida al escenario con un amistoso: “Vamos, playboy... ¡50 Cent!”.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs reacciona mientras el presidente del jurado y el ayudante de sala leen los veredictos de los cinco cargos que se le imputaron, durante su juicio por tráfico sexual celebrado en Nueva York ( REUTERS/Jane Rosenberg )

Agosto de 2006: 50 Cent lanza ‘The Bomb’, un tema sobre Diddy

Las tensiones entre Combs y Jackson empezaron a surgir cuando, al parecer, el primero impidió que el rapero Mase abandonara su contrato con Bad Boy Records para firmar con G-Unit del propio Jackson.

Años más tarde, Jackson aseguró en una entrevista que Combs había pedido 2 millones de dólares a cambio del contrato de Mase, a lo que este respondió: “Mase no vale $2 millones con $2 millones en su bolsillo”.

Su enemistad se hizo pública cuando Jackson lanzó su tema de tiradera, ‘The Bomb’ (también conocido como ‘Hip-Hop’ por el ritmo de Dead Prez que utiliza la canción). En el tema, Jackson insinuaba que Combs había participado en el asesinato de Biggie Smalls, antes de rapear: “Oh I guess this means / I won't be invited to the white parties / In the Hamptons / I don't give a f*** / I don't wanna hang out with your punk ass no way” (Significa entonces / Que no seré invitado a las fiestas de blanco / En los Hamptons / Me importa una m*****/ Ni me interesa convivir contigo, vago).

Sin embargo, en 2007, su relación parecía haberse recuperado. Combs participó en una remix de la canción de Jackson ‘I Get Money’ junto con Jay-Z, y durante la gira Screamfest de ese año, los tres también compartieron escenario (junto con Kanye West) en el Madison Square Garden.

open image in gallery 50 Cent (izquierda) y Diddy (centro) en el escenario con Jay-Z (derecha) durante la gira Screamfest en 2007 ( Getty )

Abril de 2015: Ciroc vs Effen: la guerra de los vodkas

La rivalidad entre Jackson y Combs se reavivó cuando ambos empezaron a promocionar sus propias marcas de vodka. Jackson publicó una serie de mensajes en las redes sociales burlándose de Combs y promocionando su propio vodka Effen, mientras que el artista de Bad Boy, French Montana, se grabó tirando botellas de Effen a la basura.

Según los informes, Combs intentó conversar con él para tratar de calmar las aguas, pero Jackson no estaba dispuesto y escribió en Instagram en el momento: “Soy diferente, no respeto a los tontos. Puff dice que quiere hablar, pero tiene a su gente esparciendo odio. #EFFENVODKA aquí no bebemos #nopuffyjuice”.

Enero de 2018: 50 Cent sugiere que Diddy es homosexual y el magnate responde

En 2017 y 2018, Jackson molestó a Combs con varias publicaciones en las redes sociales en las que insinuaba que era gay. Cuando le preguntaron por las publicaciones durante una entrevista en el programa de radio The Breakfast Club, Jackson no se echó para atrás.

“Cuando dice cosas, ni siquiera sabe que lo que está diciendo es, como, afeminado. Le dijo a Fabolous: ‘Tú y yo tenemos que salir de fiesta’”, recordó Jackson. “¿De qué estás hablando? Cuando la gente me dice eso me siento un poco incómodo”, asegúro.

Luego, agregó: “Me dijo algo hace mucho tiempo, en la boda de Chris Lighty. Me dijo que me llevaría de compras. Le miré en plan: ‘¿Qué acabas de decir? Necesito quitarme, hombre, antes de hacer algo. Vas a hacer que estropee la boda’. No. Eso es algo que un chico le dice a una chica”.

Poco después, en su propia entrevista en The Breakfast Club, Combs restó importancia a los rumores de enemistad entre la pareja con una sonrisa: “No tengo ningún problema con Fif. Me quiere. ¿No ven que me quiere? ¿De verdad creen que eso es odio? Saben que me quiere”.

open image in gallery 50 Cent promocionando el vodka Effen en Houston (Texas) en 2017 ( Getty )

Noviembre de 2018: tras la muerte de Kim Porter, 50 Cent envía sus condolencias

La enemistad se enfrió cuando Jackson se mostró compasivo con Combs tras la muerte de Kim Porter, madre de tres de sus hijos.

Jackson escribió en las redes sociales: “D. E. P. a Kim Porter, envío mis condolencias a sus amigos y familiares. Era muy querida y la echaremos mucho de menos. Sé que Puff está afectado en este momento, él la amaba de verdad, una onda tipo almas gemelas. Ánimo Puff, puras vibras positivas”.

open image in gallery Kim Porter y Diddy en los Oscar de 2005 ( Getty Images )

Noviembre de 2023: mientras se resuelve la demanda de Cassie, 50 Cent vuelve a burlarse de Diddy

Cuando se dieron a conocer los detalles de la demanda de Cassie Ventura contra su expareja Combs, Jackson no perdió el tiempo en atacar a su némesis de toda la vida. “Qué diablos, hermano Love”, escribió en Instagram, dirigiéndose a Combs por uno de sus muchos apodos. “Hermano Love, hermano Love, andas por ahí pareciendo un reverendo LOCO. JAJAJA”.

Cuando se resolvió la demanda, Jackson añadió: “Pagó ese dinero muy rápido”.

Marzo de 2024: 50 Cent se pronuncia después de que agentes federales allanaran las casas de Diddy en Los Ángeles y Miami

El 25 de marzo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. allanó los dos domicilios de Combs “en relación con una investigación federal sobre tráfico sexual”, Jackson publicó una imagen de la redada con el mensaje: “La cosa se puso seria... Los federales están en todas las residencias, los hijos están esposados”.

open image in gallery Cassie y Diddy juntos en Nueva York en 2017 ( Getty )

Mayo de 2024: 50 Cent reacciona al video de la golpiza de Diddy a su exnovia Cassie

Jackson también reaccionó públicamente tras la difusión de un video en el que se veía a Combs agrediendo a Ventura. Las imágenes de videovigilancia de un incidente ocurrido en 2016 mostraban a Combs persiguiendo a su expareja por el pasillo de un hotel antes de propinarle puñetazos y patadas que la tiraron al suelo. Combs, que solo llevaba una toalla alrededor de la cintura y un par de calcetines, intenta arrastrar a Ventura por el pasillo.

Jackson volvió a compartir las imágenes del incidente en su cuenta de X/Twitter y agregó: “¡Ahora estoy seguro de que Puffy no lo hizo, él es inocente esto no prueba nada! Es lo que dirán sus abogados, que Dios nos ayude a todos”.

Después de que Combs publicara un video de disculpa, Jackson respondió en las redes sociales: “Esto no va a funcionar, ¿quién lo está asesorando ahora? Qué mala jugada”.

Septiembre de 2024: 50 Cent anuncia que hará una docuserie de Diddy para Netflix

Jackson anunció que estaba haciendo una serie documental sobre Combs, y que Netflix había ganado la “guerra de ofertas”. La nueva serie está dirigida por Alexandria Stapleton, conocida por el documental sobre béisbol Reggie (2023) y el documental sobre piratería How Music Got Free(2024).

En una declaración conjunta a The Independent en ese momento, Jackson y Stapleton dijeron: “Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narración compleja que abarca décadas, no solo los titulares o clips vistos hasta ahora”. También aclararon que estaban muy comprometidos con el hecho de visibilizar la versión de las víctimas y de mostrar opiniones auténticas y detalladas.

Y agregaron: “Aunque las denuncias sean perturbadoras, queremos que sepan que la historia de Sean Combs no representa a la historia y la cultura del hip-hop. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no opaquen las contribuciones más amplias de la cultura”.

Octubre de 2024: 50 Cent asegura que las acusaciones de abuso es lo que lleva “diciendo desde hace 10 años”

Jackson se burló públicamente de Combs por varios de los detalles de su arresto, incluida la revelación de que las fuerzas del orden incautaron “más de 1.000 botellas de aceite para bebé y lubricantes”.

Después, Jackson dijo a People: “Mira, parece que estoy haciendo cosas extremadamente escandalosas, pero no es así. En realidad estoy diciendo lo que vengo diciendo desde hace 10 años”.

Y agregó: “Ahora todo se ha vuelto más mediático, pero siempre tuve la misma opinión sobre el tema y me mantuve al margen porque ese no es mi estilo”.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs en un sketch judicial del 17 de junio de 2025 ( Reuters/Jane Rosenberg )

Mayo de 2025: 50 Cent se burla de Diddy luego de que su nombre fuera mencionado durante un testimonio en el juicio por tráfico sexual

Capricorn Clark, asistente de Combs entre 2004 y 2012, testificó que el magnate caído en desgracia amenazó una vez a Jackson tras un evento de prensa de MTV diciendo a sus empleados que tenía armas.

Jackson respondió rápidamente en Instagram con una imagen de IA de sí mismo en un set de filmación y un sarcástico mensaje: “Corten, corten... Esperen un minuto, PUFFY tiene un arma, no puedo creerlo, no me siento seguro... JAJAJA”.

Horas más tarde, 50 Cent publicó otra burla a Combs, con otra foto generada por IA de sí mismo con aspecto asustado y un sombrero de los Yankees de Nueva York que decía “Oh, Dios mío el pequeño Diddy me quiere muerto, tengo que pasar desapercibido, creo que me voy a esconder en el partido de playoffs de esta noche. JAJAJA”.

Junio de 2025: 50 Cent afirma que hablará personalmente con Trump para frenar cualquier indulto a Diddy

Después de que Donald Trump insinuara la posibilidad de indultar a Combs, Jackson prometió hacer que el presidente se enterara de su opinión sobre el magnate de la música.

Junto a un clip del presidente diciendo que consideraría indultar a Diddy, escribió en Instagram: “Dijo cosas muy malas sobre Trump. No está bien. Voy a ponerme en contacto para que sepa lo que opino de este tipo”.

Al día siguiente, el rapero reafirmó su postura: “Donald no se toma bien las faltas de respeto, y no olvida a quien elige llevarle la contraria. Mientras trabaja incansablemente para hacer a Estados Unidos grande otra vez, no hay lugar para distracciones”.

Diciembre de 2025: 50 Cent estrena la docuserie en cuatro partes ‘Sean Combs: ajuste de cuentas’

Antes del estreno de su nueva docuserie para Netflix, 50 Cent se dirigió a los críticos que cuestionaron su participación en el proyecto, dada la larga enemistad entre ambos.

“Lo que ellos consideran un problema preexistente (desde hace 20 años) es que me incomodara que me sugiriera que me llevaría de compras”, observó el rapero de ‘In Da Club’ a Robin Roberts, de Good Morning America. “Me pareció como si estuviera tanteando terreno, para ver si me animaba a hacerlo. No es personal”.

La serie de cuatro capítulos pretende ofrecer un “asombroso análisis del magnate mediático, leyenda de la música y delincuente convicto, incluyendo imágenes nunca vistas de Combs y su círculo íntimo.

Horas antes del estreno de la docuserie, el magnate de la música la calificó de “vergonzoso reportaje” y afirmó que las imágenes en las que aparecía se habían obtenido de manera ilegal.

“El avance de GMA de hoy confirma que Netflix se basó en imágenes robadas cuya publicación nunca fue autorizada”, aseguró el portavoz de Combs en un comunicado. “Como saben Netflix y el director ejecutivo Ted Sarandos, el señor Combs lleva acumulando metraje desde los 19 años para contar su propia historia, a su manera. Es fundamentalmente injusto, e ilegal, que Netflix se apropie de ese trabajo de manera indebida”.

Además de asegurar que el equipo legal de Combs se puso en contacto con Netflix, el comunicado añade: “Nada de esto se obtuvo de Sean Combs ni de su equipo, y su inclusión plantea preguntas muy serias sobre cómo se accedió a este material y por qué Netflix decidió utilizarlo”.