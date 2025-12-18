Priscilla Presley desmiente la demanda que afirma que Riley Keough es la madre del hijo de John Travolta

Los abogados de Priscilla Presley se pronunciaron en contra de las “escandalosas” afirmaciones contenidas en una demanda presentada por sus antiguos socios comerciales.

Según la demanda, la nieta de Presley, la actriz Riley Keough, de 36 años, donó óvulos a la pareja de famosos John Travolta y Kelly Preston, lo que la convirtió en la madre biológica de su hijo menor, Ben Travolta.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Travolta, Keough y Presley en busca de comentarios.

Kruse y Kevin Fialko, antiguos socios de Presley, hicieron esta afirmación en una demanda por incumplimiento de contrato de 50 millones de dólares presentada contra el hijo de Presley y medio tío de Keough, Navarone Garibaldi Garcia.

La denuncia, de 65 páginas, sostiene que Kruse y Fialko fueron utilizados como “negociadores y mediadores” tras la muerte de la hija de Presley, Lisa Marie, en 2023. La demanda afirma que el exmarido de Lisa Marie, Michael Lockwood, informó a los mediadores de la supuesta situación mientras buscaba un acuerdo para él y sus hijas gemelas.

open image in gallery Priscilla Presley desmiente una nueva demanda en su contra que afirma que Riley Keough es la madre biológica del hijo de John Travolta ( Getty Images )

En el supuesto acuerdo se afirma que a Keough supuestamente “le dieron un viejo Jaguar” y le pagaron entre 10.000 y 20.000 dólares por donar sus óvulos a la estrella de Grease, de 71 años, y a Preston, que murió de cáncer en 2020.

Se afirma que los óvulos de Keough sirvieron para concebir a Ben Travolta, que ahora tiene 15 años, cuando ella tenía unos 20. Los Presley y los Travolta son amigos desde hace mucho tiempo, y ambas familias tienen conexiones con la Iglesia de la Cienciología después de que Travolta supuestamente introdujo a Presley en el controvertido movimiento en la década de 1970.

open image in gallery Lisa Marie Presley, hija de Priscilla Presley (izquierda), supuestamente donó óvulos a amigos de su madre en el pasado, pero la familia estaba preocupada por el uso de sus óvulos debido a su consumo de drogas, por lo que utilizaron los de Riley Keough (derecha) en su lugar, según afirma una nueva demanda. ( Getty Images )

El miércoles (17 de diciembre), el abogado de Priscilla, Marty Singer, dijo en un comunicado a Us Weekly: “Después de perder moción tras moción en este caso, y de intentar sin éxito que el abogado de registro de Presley, Marty Singer, fuera inhabilitado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices demostraron que no hay vara demasiado baja, ni línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y a su familia”.

Y añadió: “En un esfuerzo completamente impropio por ejercer una presión indebida sobre Presley para que se retracte de sus afirmaciones legítimas y veraces, Kruse y sus cómplices también demandaron al hijo, al primo y al asistente de Presley”.

Singer nos dijo: “Estas recientes e indignantes acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las demandas de este caso. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados (van por el cuarto juego de abogados) es vergonzosa, y se abordará absolutamente en los tribunales”.

open image in gallery Una nueva demanda afirma que Riley Keough donó sus óvulos a los Travolta después de que su madre, Lisa Marie Presley, lo hizo ( Getty Images for ELLE )

Jordan Matthews, el abogado que representa a Kruse y Fialko, dijo en una declaración compartida con The Independent: “Cualquier afirmación de que nuestras acusaciones son 'escandalosas' o 'cruzan una línea ética' no es más que un astuto intento de torcer los hechos y crear una narrativa falsa”.

“En primer lugar, aunque nuestros clientes están descorazonados por haberse visto obligados a seguir adelante con el litigio, fueron la Sra. Presley y su familia quienes primero inventaron acusaciones indignantes y reprensiblemente falsas contra ellos para desprestigiar sus reputaciones y destruir sus negocios”, dijo Matthews. “En segundo lugar, la realidad es que estas son las circunstancias que nuestros clientes se vieron obligados a soportar, cuando intentaban mantener unida a la familia Presley a pesar de que cada uno de ellos vociferaba contra el otro por el dinero y el control de la herencia de Lisa Marie. En tercer lugar, de nuevo, cualquier afirmación de que las acusaciones son 'escandalosas' es patentemente falsa”.

El abogado concluyó: “Lo que su abogado omite en sus comentarios es que nuestros clientes intentaron de buena fe resolver este asunto y que su abogado era muy consciente de esta presentación, pero optó por ignorarla, lo que desafió a nuestros clientes a seguir adelante con el litigio. Nuestros clientes no se dejarán intimidar por acusaciones falsas o hechos tergiversados. Dejaremos que los hechos y la verdad hablen por sí mismos”.

La batalla legal de Presley con sus antiguos socios lleva más de un año, ya que Kruse y Fialko la acusaron de fraude e intentaron mostrar a la exmujer de Elvis Presley como una persona ávida por el dinero de Graceland, la famosa finca de Elvis.

Traducción de Olivia Gorsin