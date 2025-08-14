Exsocios acusan a Priscilla Presley de retirar el soporte vital de Lisa Marie para quedarse con el patrimonio

Los antiguos socios comerciales de Priscilla Presley la acusaron de retirar el soporte vital de su hija Lisa Marie Presley para quedarse con el control del nombre de la familia, según alega una impactante demanda.

La exesposa de Elvis Presley, de 80 años, “quería controlar” el fideicomiso de su hija y Graceland, según la demanda, que revisó The Independent. El abogado de Priscilla Presley calificó la denuncia de “difamación malintencionada”.

Brigitte Kruse y Kevin Fialko, directores de Priscilla Presley Partners, la demandaron por incumplimiento de contrato y estafa, y piden al menos 50 millones de dólares.

Lisa Marie Presley fue hospitalizada en 2023 tras sufrir un paro cardiaco. Murió en enero de 2023 a la edad de 54 años.

Su madre era consciente de que se disponía a destituirla como única responsable de su fideicomiso y “retiró el soporte a las pocas horas de que Lisa ingresara” en el hospital, alega la demanda.

Antiguos socios comerciales entablan demanda contra Priscilla Presley y acusan a la exmujer de Elvis de retirar el soporte vital a su hija para quedarse con el control del apellido y el patrimonio familiar en una demanda de 50 millones de dólares ( Invision )

“Priscilla sabía que la muerte de Lisa eliminaba la amenaza que representaban los esfuerzos de Lisa por destituirla como única fideicomisaria del seguro de vida de Lisa, y que, en última instancia, Priscilla quería controlar el Promenade Trust y Graceland”, señala el escrito Supuestamente, a la semana siguiente Priscilla exclamó en su casa: “Soy la reina. Estoy a cargo de Graceland”.

Marty Singer, abogado de Presley, tachó la demanda de “infundada” en un comunicado.

“Esta es, sin duda, una de las demandas más vergonzosas, ridículas, escabrosas y sin mérito que he visto en mi carrera. No es más que un triste y despiadado intento de empañar falsamente la reputación de una anciana de ochenta años en flagrante represalia por presentar una demanda para reparar la conducta ilícita de Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices”.

“Acusar a una madre doliente de contribuir a la muerte de su hija no es una defensa inteligente, sino una difamación malintencionada, y debe ser ampliamente condenada. Estas acusaciones inventadas no tienen ninguna validez y confiamos en que se desestime este caso”, prosiguió Singer.

Priscilla y Elvis se divorciaron en 1973. En la demanda se afirma que en el acuerdo de divorcio “ella debía dejar de utilizar el apellido ‘Presley’” y que no estaba incluida en el testamento del fallecido cantante.

Cuando Lisa Marie recibió su herencia en 1993, el patrimonio de Elvis estaba valorado en unos 100 millones de dólares, según la declaración.

Lisa Marie era la única heredera del patrimonio de su padre en Memphis. Tras la muerte de Lisa Marie, Priscilla presentó una petición para impugnar una enmienda de 2016 al fideicomiso. Esa enmienda la había removido como fideicomisaria y, en su lugar, había nombrado como cofideicomisarios a dos de los hijos de Lisa Marie —Riley Keough, actriz, y Benjamin Keough, fallecido en 2020—, según indica la demanda.

Riley Keough, la estrella de Daisy Jones & The Six, ha fungido como fideicomisaria única de la herencia desde agosto de 2023.

Madre e hija mantenían una relación “tumultuosa y delicada”, como demuestra el hecho de que Lisa Marie se neó a desfilar por la alfombra roja o a sentarse con su madre en los Globos de Oro para celebrar las nominaciones de la película Elvis de 2022, según alega la demanda. Por aquel entonces, Lisa Marie “amenazaba con demandar” a Priscilla por la disputa del fideicomiso.

Kruse y Fialko “trabajaron para mantener unida a la familia” y, junto con el publicista de Priscilla, se aseguraron de que la pareja se sentara junta durante la entrega de premios, que tuvo lugar solo dos días antes de la muerte de Lisa Marie, establece la demanda.

Priscilla Presley (dcha.) y su hija Lisa Marie Presley (izq.). Lisa Marie murió en 2023 tras sufrir un paro cardiaco ( AFP via Getty Images )

Las autoridades no han alegado ningún delito en la muerte de Lisa Marie. El informe de la autopsia del médico forense del condado de Los Ángeles determinó que había muerto por complicaciones derivadas de la cirugía.

“La obstrucción se produjo por unas adherencias en el intestino delgado que lo estrangularon como consecuencia de una cirugía bariátrica años atrás”, decía el informe de la autopsia. “Se sabe que es una complicación a largo plazo producida por este tipo de cirugía”.

En las instrucciones de cuidados avanzados de Lisa Marie se decía que deseaba que su “vida se prolongara el mayor tiempo posible dentro de los límites de las normas sanitarias generalmente aceptadas”, pero Priscilla no cumplió sus deseos, asevera la demanda.

Riley Keough fue nombrada entonces administradora única. Priscilla luego impugnó la enmienda que la había destituido como fideicomisaria en un asunto que se resolvió posteriormente.

En nombre de Presley, Kruse y Fialko negociaron un acuerdo con Keough que otorgó a la abuela un pago de 2,4 millones de dólares y “un acuerdo de siete cifras para el hijo de Priscilla, Navarone”, afirma la demanda.

“Las pruebas establecerán que las verdaderas víctimas aquí son mis clientes, que invirtieron millones y años de duro trabajo en revitalizar la marca de Priscilla Presley, solo para ser traicionados y falsamente acusados una vez que el dinero estaba sobre la mesa y se habían resuelto todos los asuntos personales y de negocios”, expresó Jordan Matthews, abogado de Kruse y Fialko, en un comunicado.

La denuncia de esta semana es la última de una batalla legal entre los antiguos socios.

En una demanda de 2023, Kruse alegó que Priscilla “cortó toda comunicación” de manera abrupta después de que Kruse había ayudado a Priscilla “a salir de la ruina financiera inminente” y además la acusó de incumplimiento de contrato y otras infracciones, según una presentación obtenida por Billboard.

El pasado julio, Priscilla demandó a Kruse, Fialko y otros dos socios comerciales, y los acusó de abuso de ancianos y fraude. Según el abogado de Priscilla, el grupo “planeó meticulosamente” un plan para “despojarla de hasta el último centavo que tenía”.

El futuro de Graceland ha sido motivo de controversia durante años, desde rencillas familiares hasta reclamaciones "fraudulentas" de ejecución hipotecaria ( Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. )

Durante años, el futuro de Graceland ha sido un punto de discordia.

El rey del Rock ‘n Roll compró la finca de Memphis en 1957. Más de seis décadas después, han surgido las disputas sobre el destino de la finca.

Casi un año después de que se resolviera la batalla legal entre Priscilla y su nieta, hubo un intento de subasta de la finca.

Se publicó un aviso público para una venta de ejecución hipotecaria de la finca de 13 acres en Memphis en mayo de 2024 que indicaba que el fideicomiso debe 3,8 millones de dólares después de no pagar un préstamo de 2018. Keough presentó entonces una demanda alegando que la ejecución hipotecaria era “fraudulenta” e interpuso una demanda para detenerla. Ese mismo mes, un juez bloqueó la ejecución hipotecaria.

En agosto de 2024, las autoridades federales acusaron a Lisa Jeanine Findley en relación con un plan para estafar a la familia Presley.

Afirmó falsamente que Lisa Marie “había puesto la propiedad histórica como garantía de un préstamo que no pagó antes de su muerte”, declaró en ese momento la fiscal general adjunta principal, Nicole M. Argentieri. “Como parte del descarado plan, alegamos que la acusada creó numerosos documentos falsos y trató de extorsionar a la familia Presley para obtener un acuerdo. Ahora se enfrenta a cargos federales”.