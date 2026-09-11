Un ícono del rock de los 80 afirma que mató a un hombre cuando cantó para los soldados en la guerra de Vietnam

El rockero de los años ochenta, Rick Springfield, hizo una impactante confesión esta semana en el pódcast The Joe Rogan Experience al revelar que mató a un soldado del Viet Cong durante una visita a Vietnam para cantar ante las tropas estadounidenses.

En 1968, más de una década antes de alcanzar la fama con ‘Jessie's Girl’, Springfield era un músico poco conocido de 17 años que viajó al sudeste asiático para entretener a los soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam.

El cantautor australiano, que ahora tiene 77 años, le contó a Rogan que se encontraba alojado en un campamento de la Marina estadounidense cerca de Da Nang cuando la base fue atacada repentinamente.

“Conocimos a unos tipos, nos llevamos muy bien y pasamos la noche con ellos. Nos metimos todos en los búnkeres perimetrales y yo me quedé en la caseta de radio”, recordó. “Y nos atacaron, y yo estaba lanzando proyectiles de mortero por el maldito tubo de la caseta de radio”.

Springfield recordó las dificultades que tuvo para cargar un lanzamortero y reconoció que pudo “haber perdido fácilmente una mano” en el proceso.

open image in gallery Rick Springfield recordó su terrible experiencia en Vietnam en el programa ‘The Joe Rogan Experience’ ( YouTube )

“Era como en las películas”, agregó. “Me decían: ‘¿Quieres lanzar unos morteros por el tubo?’. Y era la época de John Wayne, ¿sabes? O sea, era un niño y no entendía muy bien lo que estaba haciendo”.

Springfield comentó que arrojó un mortero y que al día siguiente le informaron que había alcanzado a alguien. “Vinieron y dijeron: ‘¡Oye, le diste a uno! ¡Le diste a uno!’”, recordó.

Admitió que regresó del viaje sin poder asimilar la experiencia y agregó que siente como si le hubiera pasado a “otro tipo” en “otro lugar”.

Cuando Rogan le preguntó cuánto tiempo había cargado esa experiencia, Springfield respondió: “Creo que sigue ahí”.

“Me cuesta aceptar que fui responsable del fin de una vida”, expresó. “Aunque sea algo lejano, que haya ocurrido en tiempos de guerra, que yo no tuviera nada que ver y que no supiera realmente lo que estaba haciendo”.

Springfield también recordó la impopularidad de la guerra entre las tropas estadounidenses situadas en Vietnam.

“Todos con los que platiqué me decían: ‘Hermano, no sé por qué estamos aquí. No sé qué hago yo aquí’”, recordó.

open image in gallery Springfield, que ahora tiene 77 años, tenía solo 17 cuando viajó a Vietnam para actuar ante las tropas estadounidenses durante la guerra ( Getty )

El cantante de ‘Love Somebody’ y ‘Don't Talk to Strangers’ escribió sobre el incidente de Vietnam en sus memorias de 2010, Late, Late at Night.

“Aquello fue una situación de guerra, pero aún hoy me produce escalofríos”, escribió Springfield y lo calificó como uno de sus secretos más profundos y oscuros.

El gran éxito de Springfield llegó 13 años después de su viaje a Vietnam, en 1981, cuando lanzó el álbum Working Class Dog. Su sencillo principal, ‘Jessie's Girl’, se convirtió en un gran éxito internacional y alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Ese mismo año, Springfield consiguió el papel del Dr. Noah Drake en Hospital general, un papel que retomó de manera intermitente en la longeva telenovela hasta 2013.

Traducción de Olivia Gorsin