Noah Kahan suplica a sus fans que vayan al baño tras un incómodo incidente en un concierto

El cantautor Noah Kahan hizo un llamado a sus seguidores después de un desagradable incidente ocurrido durante uno de sus conciertos.

En medio del debate sobre algunos asistentes que utilizan pañales para adultos para no perder su lugar en primera fila, durante una presentación de Kahan en Filadelfia ocurrió un hecho aún más insólito.

Un video que se viralizó en TikTok mostró las consecuencias del incidente, luego de que, presuntamente, un asistente defecara en el suelo cerca del escenario.

Kahan, conocido por el éxito ‘Stick Season’, reaccionó al episodio el sábado 28 de junio a través de X, antes Twitter.

open image in gallery Noah Kahan durante un concierto en el Bridgestone Arena el 24 de mayo de 2024 ( Getty )

"Si tienen que ir al baño durante un concierto, por el amor de Dios, vayan al baño, jajaja", escribió.

"Me he hecho encima tantas veces como cualquier otro joven de 29 años, pero tienen que entender que después hay un trabajador del recinto que tiene que hacerse cargo de eso".

Las declaraciones de Kahan llegaron pocos días después de que la cantante Olivia Rodrigo admitiera que había "olido" a algunos asistentes ubicados en primera fila que, según dijo, optaron por usar pañales para adultos.

La artista hizo el comentario durante una entrevista en KISS Radio con los conductores Chloe Burrows y Tyler West.

"He estado en algunos conciertos y festivales donde la gente usa pañales para poder quedarse en primera fila durante todo el espectáculo. Como artista, esa es una experiencia que he olido", comentó.

Al comparar esa práctica con lo que ocurre durante la tradicional celebración de Año Nuevo en Times Square, Rodrigo agregó: "Todos usan pañales y pasan ahí todo el día. Lo pienso seguido. Es increíble, pero es real".

Este es el segundo llamado que Kahan hace a sus seguidores esta semana sobre el comportamiento del público durante sus presentaciones.

En una historia publicada en Instagram, el cantante también se refirió a una tendencia delictiva que surgió a partir de su canción ‘The View Between Villages’, lanzada en 2022.

En ese tema, incluido en su tercer álbum de estudio, Stick Season, Kahan canta sobre su ciudad natal en Nueva Inglaterra: "Pasé por Alger Brook Road, crucé el puente. Estoy a un minuto de casa, pero siento que está muy lejos".

open image in gallery Noah Kahan se presenta en el escenario del The Warfield el 5 de febrero de 2026 ( Getty Images for SiriusXM )

Como consecuencia, varios seguidores robaron en repetidas ocasiones el letrero de la calle mencionada en la canción, lo que generó inconvenientes para los vecinos.

Kahan escribió: "A los fans que visitan Upper Valley, me informaron que el letrero de Alger Brook Road, en Strafford, desapareció varias veces porque se lo llevaron. Es una enorme falta de respeto hacia quienes viven en esa calle y un problema para la comunidad".

"Yo vivía en Alger Brook. Me molesta que, por haber mencionado esa calle en una canción, algunas personas lo interpretaran como una invitación a alterar la vida de la gente trabajadora y amable que vive allí".

El cantante también prometió a los vecinos y a algunos integrantes de la junta local que pagaría el reemplazo del letrero cada vez que fuera necesario. Además, aseguró que estaba dispuesto a apoyar cualquier otra solución que propusieran.

"Lamento mucho que estén pasando por esto", añadió. "Una vez más, quiero recordarles a mis seguidores que esta comunidad creció mucho y que valoro profundamente la privacidad de mi familia y la tranquilidad de mi lugar de origen. Por favor, no molesten a las personas que viven allí ni alteren esos lugares".

Traducción de Leticia Zampedri