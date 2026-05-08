La cantante Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras una cirugía intestinal de urgencia

Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido para facilitar su recuperación tras una cirugía intestinal de emergencia, según informó un portavoz de la estrella.

El miércoles se supo que la cantante, de 74 años, había sido trasladada de urgencia a un hospital cercano a su domicilio en Faro, Portugal, para someterse a la intervención y que se encontraba en proceso de recuperación.

Un portavoz de la cantante galesa compartió más información sobre su estado de salud el jueves por la noche.

open image in gallery La cantante galesa Bonnie Tyler se encuentra recuperándose en un hospital de Portugal ( Getty )

“Los médicos de Bonnie le indujeron un coma para facilitar su recuperación”, afirmó.

Y agregó: “Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos tan difíciles. Emitiremos un nuevo comunicado cuando sea posible”.

La noticia de su cirugía se dio a conocer en una publicación de Instagram el miércoles, en la que se decía: “Lamentamos mucho anunciar que Bonnie fue ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene su hogar, para someterse a una cirugía intestinal de emergencia”.

La publicación detallaba que la cirugía fue exitosa y que la cantante se está recuperando.

“Sabemos que toda su familia, amigos y fans estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para una recuperación completa y rápida”, expresa el comunicado.