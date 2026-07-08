Fans de Taylor Swift venden por internet basura recogida fuera del lugar de su boda

Los fans de Taylor Swift están comprando la basura que quedó en los alrededores de la lujosa boda que la estrella del pop celebró la semana pasada.

Swift se casó con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en una ceremonia realizada el 3 de julio en el Madison Square Garden. Para la ocasión, el Empire State Building se iluminó de azul. Ahora, colillas de cigarro, tapas de botellas e incluso un kit de prueba de ovulación que fueron recogidos cerca del lugar del evento se ofrecen a la venta.

Justin Gignac, un artista conocido por recolectar basura de las calles de Nueva York y venderla como parte de su proyecto, asegura en su sitio web que él mismo seleccionó los objetos.

Los artículos, comercializados bajo el nombre “Edición ‘No invitado’: recuerdos encontrados de la boda de Taylor y Travis”, tenían un precio de hasta 25 dólares.

Según Gignac, el lote incluye popotes, un solo AirPod, un dulce con forma de anillo, un abanico con los colores del arcoíris, cubiertos desechables, cinta de precaución y el kit de prueba de ovulación.

open image in gallery Fans de Taylor Swift han estado comprando por internet residuos y objetos desechados tras la boda de la cantante ( AP )

Sin embargo, Gignac aclaró que los compradores no podrán pedir un objeto en particular, ya que él elegirá el contenido de cada paquete al azar.

"Lo siento, no acepto pedidos especiales, solo telepatía", escribió. "Usen sus cristales, tótems y tableros de visualización para atraer lo que desean".

En el anuncio, Gignac describió los artículos como "lo más parecido al gran día de Taylor y Travis que puedes conseguir sin haber recibido una invitación".

Además, agregó: "Este es el debut de Pocket Garbage, para que puedas llevar contigo un pedazo del mejor día de tu... quiero decir, de sus vidas, dondequiera que vayas".

Según su sitio web, todos los paquetes ya se agotaron.

open image in gallery La basura recogida fuera del lugar del evento fue puesta a la venta en un sitio web por 25 dólares la pieza ( New York City Garbage )

Gignac, quien administra la cuenta de TikTok @newyorkcitygarbage, también publicó un video en el que aparece vestido con un esmoquin, sosteniendo un recogedor de basura en una mano y una bolsa negra en la otra.

"¿Pensaron que era un invitado a la boda que decidió limpiar las calles después de que terminara la fiesta? Sí, claro que lo pensaron", escribió en su sitio web.

Según TMZ, una bolsa de aire que, supuestamente, fue recogida en la boda también se puso a la venta en eBay por 49.999,99 dólares. Aunque pueda parecer insólito, la publicación ya acumulaba más de 200 visitas.

A la boda de Swift, celebrada el 3 de julio, asistieron figuras como Jessica Alba, Adam Sandler, Graham Norton y Lena Dunham.

Dos invitados dijeron a NBC News que Swift y Kelce escribieron sus propios votos matrimoniales y que los de la cantante incluso incluían algunas canciones.

open image in gallery Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce escribieron sus propios votos matrimoniales, según contaron dos personas con conocimiento de la ceremonia a ‘NBC News’ ( AP )

"Uno pensaría que la novia sería quien más lloraría, pero en realidad fue Travis quien se mostró más emocionado", contó uno de los invitados.

Los asistentes también aseguraron que las leyendas de la música Paul McCartney y Stevie Nicks se presentaron durante la celebración.

Además, los invitados participaron en distintos juegos para ganar boletos para una rifa. Entre los premios había bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle modelo 1970.

Traducción de Leticia Zampedri