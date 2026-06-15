Oliver Tree, el cantante estadounidense de pop alternativo conocido por su popularidad viral en internet y sus éxitos que fusionaban géneros, falleció en un accidente de helicóptero en Brasil. Tenía 32 años.

Los bomberos confirmaron que seis personas que viajaban a bordo de dos helicópteros sobre Río de Janeiro murieron el domingo por la mañana en una colisión en el aire.

La policía informó que Tree, quien nació en California, fue identificado por las autoridades de aviación como una de las pasajeras a bordo.

Las otras víctimas identificadas en el accidente fueron los pasajeros Lucas Brito Chaves, Gaspar Prim y Lucas Vignale, y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, según informó CNN Brasil. Un helicóptero transportaba a cinco personas, mientras que el otro, al parecer, solo llevaba a su piloto.

El Departamento de Bomberos Militares anunció que una de las aeronaves se estrelló contra un concesionario de automóviles y provocó un incendio entre los vehículos eléctricos estacionados, que fue posteriormente controlado. Se inició una investigación oficial para determinar las causas del accidente mortal.

open image in gallery El cantante Oliver Tree falleció en un accidente de helicóptero en Brasil ( Getty )

open image in gallery Seis personas fallecieron en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, el domingo por la mañana

Tanto Associated Press como CNN Brasil informaron que Tree viajaba a bordo de uno de los helicópteros. Los representantes de Tree no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

Oliver Tree Nickell, nacido el 29 de junio de 1993, es un cantautor que se hizo famoso en Vine en 2016 por su alter ego, Turbo.

Conocido por su corte de pelo a tazón, sus enormes vaqueros y su ropa de colores llamativos, esta excéntrica personalidad de internet comenzó a producir música dubstep en el Área de la Bahía de San Francisco antes de alcanzar la fama con su canción viral When I'm Down en 2016.

Tras hacerse popular en internet, firmó con Atlantic Records en 2017.

open image in gallery Seis personas fallecieron tras el accidente de dos helicópteros ocurrido el domingo por la mañana en el oeste de Río de Janeiro ( AFP/Getty )

El álbum Alien Boy de Tree, publicado en 2018, consolidó su lugar en el mundo de la música electrónica, junto con su estética retro de los años 80 que lo hizo popular en YouTube.

Además de When I'm Down, Tree era conocido por canciones como Life Goes On, Alien Boy, Cash Machine, Jerk y Miss You con Robin Schulz.

Recientemente, Tree se encontraba de gira mundial presentando su cuarto álbum, Love You Madly, Hate You Badly. La gira comenzó el 30 de mayo en la Ciudad de México e incluyó paradas en China, la Antártida, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

En abril, sorprendió al público de Coachella durante la actuación estelar de Subtronic para presentar su colaboración inédita.

Actuó en São Paulo, Brasil, el 6 de junio y tenía previsto dar un concierto en Lisboa, Portugal, el 1 de julio.

Traducción de Olivia Gorsin