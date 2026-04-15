Madonna anuncia la secuela de su aclamado álbum ‘Confessions on a Dance Floor’

El tiempo, como bien cantaba Madonna en su éxito de 2005 "Hung Up", avanza implacable.

Ahora, la Reina del Pop ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, Confessions on a Dance Floor: Part II, previsto para el 3 de julio a través de Warner Records, 21 años después de su aclamado predecesor.

Este lanzamiento es significativo por partida doble: no solo es la secuela del icónico Confessions on a Dance Floor de 2005, sino también su primer trabajo de larga duración en siete años, tras Madame X de 2019. Mientras que The Associated Press describió este último como un tropiezo, el Confessions original fue ampliamente celebrado como un regreso triunfal a la cúspide de su poderío pop.

Aquel primer Confessions, elogiado por la crítica, generó éxitos como "Hung Up", "Sorry", "Get Together" y "Jump", consolidándose como un referente del dance-pop para una nueva generación de clubbers. La RIAA lo certificó platino y le valió un premio Grammy al mejor álbum electrónico/dance en 2006.

Madonna ya había insinuado anteriormente un segundo trabajo de Confessions ( Rafael Pavarotti/Warner Records via AP )

Madonna ya había insinuado anteriormente un segundo trabajo de Confessions. En diciembre de 2024, compartió un video en Instagram en el que aparecía en el estudio con el productor del álbum original, Stuart Price.

En el anuncio oficial de prensa, Madonna compartió un manifiesto que ella y Price tenían para el álbum.

“Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que hemos estado haciendo durante miles de años; realmente son prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritual. Es un lugar donde conectas, con tus heridas, con tu fragilidad. Irse de rave es un arte. Se trata de llevar tus límites al extremo y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, arrastrándonos a un estado parecido al trance. La repetición del bajo no solo la oímos, sino que la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”, escribió Madonna.