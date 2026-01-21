Los curadores de la Tate Modern enfrentan grandes dificultades para reunir las obras de Frida Kahlo que integrarán una nueva exposición dedicada a la icónica artista mexicana, en medio de un renovado auge de popularidad internacional.

La muestra, que se inaugurará en junio bajo el título Frida: The Making of an Icon, exhibirá 36 obras de la pintora: una cifra considerablemente menor a la de la retrospectiva organizada por la misma galería en 2005, que incluyó más de 50 piezas.

Entre las ausencias más destacadas se encuentra el autorretrato El sueño (La cama). En noviembre pasado, esta pintura de 1940 se convirtió en la obra más cara de una artista femenina jamás subastada, al alcanzar unos 52 millones de dólares.

La Tate todavía intenta incorporarla a la exposición, aunque el curador Tobias Ostrander reconoció al diario The Times que “es poco probable” lograrlo.

También se ha informado que la estrella del pop Madonna rechazó los intentos del museo por obtener en préstamo algunas de las piezas de su colección privada. La intérprete de “Like a Virgin” posee al menos cinco obras de Kahlo, entre ellas Mi nacimiento y El venado herido, algunas de las cuales sí fueron prestadas para la muestra de 2005.

“En general, las [36] obras fueron seleccionadas de forma muy específica para abordar ciertos temas, pero hay piezas que intentamos conseguir y sus propietarios no están dispuestos a prestarlas”, explicó Ostrander. “Madonna, por ejemplo, prestó obras en 2005, pero esta vez no quiere hacerlo”.

Frida Kahlo, fotografiada en 1932, se ha convertido en una figura de gran renombre en los últimos años ( Granger/Shutterstock )

La nueva exposición, sin embargo, buscará contextualizar la obra de Frida Kahlo dentro de un marco más amplio de su influencia, e incluirá trabajos de más de 80 artistas que han sido moldeados por su legado. Una sección estará dedicada a la llamada “Fridamanía” y al uso masivo de su imagen en productos comerciales y merchandising.

Entre las obras más célebres de Kahlo que se exhibirán figuran Sin título (Autorretrato con collar de espinas y colibrí) y Autorretrato con vestido de terciopelo.

Frida Kahlo, quien vivió entre 1907 y 1954, alcanzó solo un éxito moderado en vida, pero con el paso de las décadas ha sido reconocida como una de las artistas más importantes del siglo XX.

La película biográfica Frida (2002), protagonizada por Salma Hayek, avivó aún más el interés por su vida y su obra. El filme aborda su arte, su activismo político y su tormentosa relación con su esposo, el también pintor Diego Rivera.

Madonna ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre su admiración por Kahlo. En una entrevista con Vanity Fair en 1990, declaró: “Si a alguien no le gusta este cuadro (Mi nacimiento), entonces sé que no puede ser mi amigo”.

Traducción de Leticia Zampedri