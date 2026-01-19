La cantante de música country Karley Scott Collins criticó los “absolutamente ridículos” rumores que la vinculan sentimentalmente con Keith Urban y que afirman que ambos ya viven juntos tras su mediático divorcio de Nicole Kidman.

Collins, de 26 años, quien fue telonera del artista de 58 años durante su gira High and Alive Tour 2025, compartió el domingo en sus historias de Instagram una captura de pantalla de un titular que decía: “¿Keith Urban se mudó con su novia Karley Scott Collins? Nuevas especulaciones tras el divorcio”.

“Esto es absolutamente RIDÍCULO y falso”, escribió Collins, junto a un emoji riéndose.

Las especulaciones sobre la vida amorosa de Urban comenzaron a circular desde que Kidman presentó la solicitud de divorcio en septiembre de 2025, tras 19 años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables.

Al mes siguiente, Urban generó titulares al cambiar la letra de su canción inspirada en Kidman, ‘The Fighter’, para incluir el nombre de su guitarrista, Maggie Baugh. El momento fue captado en video y se volvió viral en redes, lo que encendió rumores de romance. Sin embargo, Alexandra Kay —cantante y amiga de Baugh— desmintió esas versiones y aseguró que Baugh ya está saliendo con otra persona. Además, el padre de Baugh también descartó las especulaciones, al afirmar que la relación entre ambos “es más una conexión musical que una relación amorosa”.

El divorcio entre Urban y Kidman se finalizó a comienzos de este mes. La jueza Stephanie J. Williams declaró: “Existen diferencias irreconciliables entre las partes que hacen que la continuación del matrimonio sea impráctica e imposible”.

Los primeros informes indicaban que la actriz ganadora del Oscar no deseaba la separación y había intentado salvar el matrimonio. Según una fuente citada por TMZ en ese momento, la decisión de separarse la tomó el cantante de ‘Break on Me’. También afirmaron que la pareja vivía separada desde principios del verano.

La expareja comparte dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Kidman también tiene dos hijos adultos adoptados de su primer matrimonio con Tom Cruise.

Kidman, de 58 años, inició los trámites de divorcio en septiembre, una decisión que sorprendió a muchos. Durante casi dos décadas de relación, ella y Urban fueron una presencia constante en las alfombras rojas, mostrándose mutuamente su apoyo en distintos eventos. Si bien en el pasado habían hablado públicamente sobre algunos desafíos en su matrimonio, pocas señales externas anticipaban el divorcio inminente.

Todos los asuntos financieros y de custodia se resolvieron y firmaron el mismo día en que Kidman presentó la solicitud de divorcio. La ley del estado de Tennessee exige un período de espera de 90 días para parejas con hijos menores antes de hacer efectivo el divorcio.

Según los términos del acuerdo, Kidman será la principal responsable de la residencia de las hijas, quienes continuarán viviendo en Nashville. El convenio también establece que ninguno de los dos padres recibirá manutención conyugal ni infantil, y que los bienes compartidos se dividirán en partes aproximadamente iguales.

