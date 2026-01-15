Fallece a los 48 años la mujer que aseguraba ser la “hija secreta” del legendario cantante Freddie Mercury

La mujer que afirmaba ser la hija secreta de Freddie Mercury, legendario vocalista de Queen, falleció a los 48 años.

Conocida inicialmente solo como “B”, ganó notoriedad tras convertirse en el centro del libro Love, Freddie, publicado en 2025. En esa obra, relató a la autora y periodista Lesley-Ann Jones que había sido concebida durante una relación extramatrimonial entre Mercury y la esposa de uno de sus amigos.

Su esposo, Thomas, informó al Daily Mail que murió “en paz, tras una larga batalla contra el cordoma, un tipo de cáncer raro que afecta la columna vertebral”. Deja dos hijos, de nueve y siete años.

“B ahora está con su querido y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, expresó su esposo. También reveló que sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes.

Tras su muerte, se dio a conocer que su nombre era “Bibi”. Según la periodista Lesley-Ann Jones, Freddie Mercury solía llamarla “trésor” —que en francés significa ‘tesoro’— y “mi pequeña ranita”. Además, afirmó que las canciones de Queen ‘Bijou’ y ‘Don’t Try So Hard’ habrían sido escritas en su honor.

“Estoy devastada por la pérdida de esta mujer, que se convirtió en una amiga cercana”, expresó Lesley-Ann Jones. “Llegó a mí con un propósito desinteresado: desenmascarar a quienes durante 32 años se apropiaron libremente de la historia de Freddie, cuestionar sus mentiras, denunciar la reescritura de su vida y revelar la verdad”.

open image in gallery Freddie Mercury habría tenido una ‘hija secreta’ fruto de un romance en 1974 ( PA )

Cuando Jones anunció por primera vez su libro, la afirmación de que Freddie Mercury había tenido una hija secreta fue recibida con escepticismo por parte de varias personas de su círculo más cercano.

En declaraciones a The Sunday Times el año pasado, Mary Austin —su amiga más íntima y heredera principal de su patrimonio— aseguró que Mercury nunca le mencionó haber tenido una hija. Además, afirmó que jamás lo vio escribir un diario, pese a que “B” sostenía que el cantante había documentado en él su “muy cercana y amorosa” relación con ella hasta su muerte en 1991.

La primera entrada que supuestamente escribió Freddie Mercury data del 20 de junio de 1976, cuando aún convivía con Mary Austin, su pareja en ese momento y una de las personas más cercanas a él. Según el libro, su círculo íntimo —incluidos los miembros de Queen y la propia Austin— conocía la existencia de la presunta hija desde hace casi cinco décadas.

“Freddie era una persona muy abierta, y no puedo imaginar que hubiera querido —ni que hubiera podido— guardar en secreto algo tan feliz, ni conmigo ni con la gente que más quería”, afirmó.

Y agregó: “La verdad es que no soy guardiana de un secreto así. Nunca supe de ningún hijo ni de ningún diario. Si Freddie de verdad hubiera tenido una hija sin que yo me enterara, me parecería increíble”.

open image in gallery Mary Austin con Freddie Mercury, 12 de julio, 1986 ( Getty Images )

Si Mercury hubiera tenido una hija, afirmó Mary Austin, “le habría dado una alegría enorme a Freddie y a todos los que lo querían, incluidos sus padres”. Agregó además que Bomi y Jer Bulsara “la habrían recibido con todo el amor de sus corazones”. Sin embargo, señaló que no recuerda que Freddie haya hablado alguna vez de formar una familia.

Por su parte, Anita Dobson compartió la reacción de su esposo, Brian May —guitarrista de Queen y compañero de Mercury— cuando se hicieron públicas las afirmaciones de “B”.

En declaraciones al Daily Mirror, Dobson relató: “Yo dije: ‘¿Qué?’. Pensé: ‘No’. Luego le pregunté a Brian: ‘¿Tú sabías algo de esto?’, y él me respondió: ‘¿Tú lo crees?’”.

Y añadió: “Debe de haber muchas personas que tienen hijos de los que no sabemos nada. Pero esto es distinto porque se trata de él. Porque es un ícono. Y por el tipo de persona que era, resulta inconcebible pensar que tuviera una hija con alguien que no conocemos”.

Dobson incluso sugirió que podría tratarse de “noticias falsas”, y concluyó: “Si realmente tiene una hija, ¿dónde está? Que dé un paso al frente”.

En declaraciones al Daily Mail, B expresó su decepción por la reacción de Mary Austin. “Me sentí devastada por su respuesta”, afirmó. “Durante 34 años, la verdad sobre la vida de Freddie Mercury fue distorsionada, retorcida y reescrita, y ella no dijo nada, salvo aquel comentario sobre la película Bohemian Rhapsody, a la que calificó como ‘licencia artística’”.

Y añadió: “En este caso, ni siquiera ha leído el libro y, aun así, aparentemente hace esa declaración. No entiendo por qué”.

Traducciónh de Leticia Zampedri