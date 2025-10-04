El patrimonio neto de Nicole Kidman: desde su carrera como actriz en Hollywood hasta su casa productora

Nicole Kidman no solo es una de las actrices más queridas de Hollywood, sino también una de las más rentables.

Desde clásicos del cine como ¡Moulin Rouge! y Las horas hasta dramas televisivos como Big Little Lies y Nueve perfectos desconocidos, la legendaria estrella australiana de 58 años —que recientemente solicitó el divorcio de su marido Keith Urban— ha cautivado a los espectadores durante décadas.

Durante años, Kidman ha sido uno de los pilares de la lista de actrices mejor pagadas de la revista Forbes. En 2024, alcanzó por fin la cima, con unos ingresos estimados de 31 millones de dólares (41 millones brutos).

Aunque no existe una cifra exacta sobre el patrimonio neto total de Kidman, The Independent examina su vida y su carrera para mostrar cómo se convirtió en una de las actrices con más éxito financiero de la historia.

Carrera de actriz

open image in gallery Nicole Kidman fue la actriz mejor pagada de 2024, según la revista Forbes ( Getty )

Kidman debutó en el cine a los 16 años en la película australiana de 1983 Bush Christmas. En pocos años, consiguió su papel estelar en el thriller psicológico de 1989 Terror abordo, que le valió el reconocimiento internacional. Al año siguiente, debutó en el cine estadounidense junto a Tom Cruise en Días de trueno.

Desde entonces, ha protagonizado casi 100 películas y programas de televisión, y ha recibido numerosos galardones, entre ellos cinco nominaciones al Oscar, una de las cuales ganó por su actuación en Las horas. También ha recibido tres nominaciones a los Emmy, de las que ha ganado dos por su trabajo en el drama de HBO Big Little Lies.

Ocupa el séptimo lugar en la lista de Forbes de “Las actrices mejor pagadas de 2020”, con un salario de 22 millones de dólares. Según el medio, recibió un salario inicial de ocho cifras por su papel protagonista en la comedia musical de Ryan Murphy para Netflix en 2020, The Prom. Mientras tanto, se dice que ganó un millón de dólares por episodio en la miniserie de seis episodios de HBO The Undoing.

Ni siquiera cinco años después, la revista la nombró la actriz mejor pagada de 2024. El año pasado fue uno de los más ajetreados profesionalmente hablando, con una carga de trabajo que se tradujo en un salario estimado en 31 millones de dólares (41 millones brutos). Protagonizó seis proyectos, entre ellos las películas Babygirl y Un asunto familiar, y protagonizó tres miniseries de televisión —Expatriadas, La pareja perfecta y Operativo: Lioness—, por las que ganó más de un millón de dólares por episodio, según Forbes.

Casa productora y asociaciones con marcas

En 2010, Kidman fundó su propia productora, Blossom Films, dedicada a “apoyar a artistas y explorar nuevas perspectivas”, según su página web. No hay información pública sobre cuánto gana con su trabajo de producción, pero la empresa ha trabajado en varios de los programas de televisión que ha dirigido.

Además de actuar y producir, ha trabajado con un número limitado de marcas. Tras la pandemia de covid-19, Kidman firmó un contrato de un año con AMC Theatres, quizá su mayor asociación hasta la fecha. Aunque no está claro cuánto ganó Kidman con su clip, ahora viral, formó parte de una campaña publicitaria de 25 millones de dólares de la empresa para intentar que los espectadores volvieran a las salas de cine.

A principios de esta semana, fue anunciada como embajadora mundial de la marca japonesa de belleza de lujo Clé de Peau Beauté. Tampoco se reveló la remuneración de Kidman por la colaboración.

Vida personal y propiedades

open image in gallery Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras casi 20 años de matrimonio ( Getty )

Antes de su matrimonio de casi 20 años con Urban, Kidman estuvo casada con Tom Cruise de 1990 a 2001. Juntos, adoptaron a dos niños, su hija Isabella y su hijo Connor. Aunque los términos de su divorcio se mantuvieron confidenciales, Reuters informó en 2008 que se repartieron una fortuna estimada en 350 millones de dólares, de los que Kidman supuestamente recibió 4,3 millones, su mansión de cinco dormitorios en la acomodada zona de Pacific Palisades, en Los Ángeles, y una casa en Sydney (Australia).

Kidman y el cantautor de country Urban se casaron en 2006. La pareja, que dio la bienvenida a sus hijas Sunday y Faith en 2008 y 2010, respectivamente, no tardó en empezar a hacer crecer un imperio inmobiliario.

La pareja compró su primera casa como recién casados en 2007, una extensa propiedad de 15 hectáreas en Franklin, Tennessee, por la que pagaron 2,45 millones de dólares. Finalmente la vendieron por 2,7 millones de dólares en 2018, según Architectural Digest.

En 2008 compraron su segunda propiedad en Nashville, una mansión de 3,47 millones de dólares y siete dormitorios que fue su residencia principal durante gran parte de su matrimonio.

También han adquirido (y aún conservan) al menos otras cinco propiedades. Entre ellas, una casa de 4,7 millones de dólares y cinco dormitorios en Beverly Hills; una finca de 6,5 millones de dólares y 45 hectáreas en Nueva Gales del Sur; un apartamento de lujo de 10 millones de dólares en el barrio de Chelsea, en Manhattan; una vivienda de dos dormitorios de 3,5 millones de dólares en el barrio de Tribeca, en Manhattan; y varias viviendas multimillonarias en un moderno edificio de apartamentos de Sidney, incluidos dos áticos.

Por separado, Urban ha construido una exitosa carrera musical, que ha sido la principal fuente de su más modesta fortuna. El cantante de ‘Blue Ain't Your Color’, de 57 años, ha publicado un total de 13 álbumes de estudio. En 2022, vendió sus grabaciones maestras a Litmus Music por una cifra desconocida. También fue juez en American Idol desde la temporada 12 (2013) hasta la 15 (2016), por la que al parecer cobró 8 millones de dólares por temporada.

Ahora que Kidman solicitó el divorcio de manera oficial, para el cual alega diferencias irreconciliables, se desconoce cómo piensan repartirse la fortuna.