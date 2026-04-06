El festival Wireless de este año enfrenta una creciente crisis después de que los organizadores anunciaran al rapero Kanye West como artista principal, una decisión que ya llevó a varias marcas a retirar su patrocinio.

West, de 48 años, recibió fuertes críticas en los últimos años por una serie de comentarios antisemitas. En ese contexto, su presentación en el festival anual de rap y hip-hop de Londres estaba prevista como un regreso importante a la escena musical tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Bully.

Sin embargo, la decisión de darle una plataforma al rapero ganador del Grammy provocó una intensa reacción. De hecho, varios críticos, entre ellos el alcalde de Londres y líderes de la comunidad judía, calificaron su participación como “profundamente preocupante”.

En medio de la polémica, algunos patrocinadores del festival ya anunciaron que se retirarán de la edición de 2026 tras recibir pedidos para romper sus vínculos con el evento.

Pepsi

En lo que representa uno de los golpes más duros para el festival, Pepsi retiró su patrocinio. La popular marca de refrescos era el principal patrocinador del Wireless desde 2015 y su imagen aparecía en todo el sitio web del evento. De hecho, el festival incluso se presentó oficialmente como “Pepsi presenta Wireless”.

open image in gallery Kanye West performing onstage at Glastonbury in 2015 (Yui Mok/PA)

El domingo, un vocero de la compañía dijo a The Independent: “Pepsi decidió retirar su patrocinio del Wireless Festival”.

La decisión se dio a conocer después de que el actor y presentador británico Matt Lucas, conocido por The Great British Bake Off, criticara a la empresa por apoyar el evento. En un mensaje publicado en X, Lucas aludió a varias polémicas antisemitas protagonizadas por West.

“¿Lanzaste una canción llamada ‘Heil Hitler’? ¿Vendiste camisetas con esvásticas? ¿Amenazaste con atacar al pueblo judío?”, escribió. “Si es así, ¡felicidades! Podrías ser elegible para encabezar @WirelessFest, patrocinado por @pepsiuk”.

Diageo

Poco después de que Pepsi retirara su apoyo, Diageo, propietaria de las marcas de bebidas alcohólicas Johnnie Walker y Captain Morgan, tomó la misma decisión.

“Hemos informado a los organizadores sobre nuestras preocupaciones y, por el momento, Diageo no patrocinará el festival Wireless de 2026”, declaró un portavoz de la compañía a Associated Press.

Bebida energética Rockstar

Tras la retirada del apoyo de Pepsi y Diageo, Rockstar Energy Drink también retiró su patrocinio, según pudo saber The Independent. Tanto Rockstar Energy como Pepsi pertenecen a la misma empresa matriz, PepsiCo.

PayPal

Mientras tanto, según informó la BBC, el sistema de pagos en línea PayPal ya no permitirá que su marca se utilice en el material promocional del festival.

PayPal es el principal socio de pagos del evento y la semana pasada vendió las entradas anticipadas para el festival de tres días. Además, está previsto que el martes comience otra ronda de preventa en la plataforma, seguida de la venta general de entradas el miércoles.

open image in gallery El festival Wireless de Londres generó polémica tras anunciar al rapero como artista principal ( PA Archive )

Otros patrocinadores que figuran en la página web de Wireless son las marcas de bebidas alcohólicas Budweiser y BeatBox, la marca de agua Drip y la empresa británica de autobuses Big Green Coach. The Independent se puso en contacto con representantes de todas ellas, así como con Rockstar y PayPal, para solicitar comentarios.

West tiene previsto actuar los tres días del festival, que se celebrará del 10 al 12 de julio en Finsbury Park. Además, actualmente realiza una gira de regreso y la semana pasada actuó en Los Ángeles.

La polémica se produjo después de que el rapero publicara una carta abierta en The Wall Street Journal, en la que se disculpó por su antisemitismo y atribuyó sus arrebatos a los efectos secundarios de una lesión cerebral, además de su trastorno bipolar.

Además, en enero escribió que “perdió el contacto con la realidad” durante los peores episodios maníacos y que “se sintió atraído” por el símbolo más destructivo que pudo encontrar, la esvástica, e incluso vendió camisetas con ella.

“Me avergüenzo profundamente de mis acciones y lamento lo ocurrido”, dijo West. “Asumiré la responsabilidad, buscaré tratamiento y haré todo lo posible por cambiar. Pero eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”.

Hasta ahora, Wireless no se ha pronunciado sobre la polémica que generó la participación de West.

Traducción de Leticia Zampedri