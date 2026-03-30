Seis cosas que aprendimos del documental de BTS en Netflix

El supergrupo de K-pop BTS volvió a reunirse tras cuatro años, luego de que sus integrantes terminaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur este viernes.

Un día después, la banda, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, regresó a los escenarios con un concierto en Seúl, transmitido por Netflix, que reunió a 18,4 millones de espectadores y alcanzó el número uno en la plataforma en más de 70 países.

El grupo hizo una pausa en el momento de mayor popularidad de su carrera, con varios sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y giras de estadios que se agotaban en minutos. En ese momento, el líder RM explicó que la banda necesitaba un tiempo para reflexionar sobre el futuro del grupo y también para que cada integrante pudiera desarrollar su identidad artística individual.

Mientras cumplían con su servicio militar, los integrantes también desarrollaron proyectos en solitario. Luego, en 2025, volvieron a reunirse para comenzar a trabajar en Arirang. BTS: El regreso, un documental de Netflix dirigido por Bao Nguyen, sigue ese proceso y acompaña a los miembros en Los Ángeles, mientras retoman la dinámica de trabajar como grupo completo.

Estas son seis cosas que BTS: El regreso revela sobre el regreso del grupo.

El significado de Arirang y por qué BTS eligió ese nombre

El título del álbum toma su nombre de “Arirang”, una canción popular coreana que durante décadas se ha asociado con periodos de desplazamiento y dominio colonial. Con el tiempo, la canción llegó a representar la identidad y la resistencia del pueblo coreano.

Una de las primeras grabaciones conocidas de “Arirang” se realizó en 1896 en la Universidad Howard, en Estados Unidos. Allí, un grupo de estudiantes coreanos interpretó la canción y la registró en un cilindro de cera. Ese episodio aparece en un teaser animado del álbum, que contrasta a aquellos estudiantes con fans internacionales actuales que escuchan a BTS cantar en coreano.

open image in gallery El título del álbum de regreso de BTS, Arirang, proviene de una canción popular coreana del mismo nombre ( Netflix )

Fue esta historia la que Lee Bo Young, directora creativa ejecutiva del sello Big Hit Music, presentó al grupo. Al explicar uno de los posibles significados de la palabra —“extrañar a las personas queridas que amamos”— también trazó un paralelismo con la relación de BTS con sus seguidores, conocidos como ARMY.

¿Por qué hubo desacuerdo sobre la canción principal?

Aunque “Arirang” terminó dando nombre al nuevo álbum de BTS, la elección generó debate dentro del grupo. Los integrantes discutieron hasta qué punto debían resaltar su identidad coreana y si eso podría alejar a los fans que no hablan coreano o, por el contrario, resultar demasiado evidente para el público local.

V, por ejemplo, expresó dudas sobre la idea de usar un fragmento de la canción tradicional en el tema principal, ya que temía que algunos lo interpretaran como un gesto demasiado forzado. “Desde la perspectiva coreana, podrían pensar: ‘Vaya, estos tipos se pasaron con el patriotismo, ¿no?’”.

J-Hope y Jimin se mostraron más abiertos a la idea, pero RM no estaba convencido. El líder del grupo dijo que la propuesta no terminaba de encajar y la comparó con mezclar “pan, chuletas de cerdo y kimchi”.

Aun así, el fragmento de “Arirang” terminó teniendo un papel mucho más importante en el álbum de lo que se había previsto al principio. El presidente de Hybe, Bang Si Hyuk, animó al grupo a imaginar a miles de fans internacionales en un estadio cantando una canción tradicional coreana. Además, los invitó a reflexionar sobre sus raíces y su legado. “Un fenómeno como BTS aparece solo una vez cada varias décadas, y no se puede negar que ustedes son coreanos”, dijo.

La decisión final, sin embargo, quedó en manos del propio grupo.

open image in gallery El supergrupo de K-pop BTS volvió a reunirse tras cuatro años ( Netflix )

¿Por qué BTS quería menos letras en inglés?

A lo largo del documental, los integrantes también hablan de sus dudas sobre el uso de letras en inglés. Los raperos RM y Suga incluso proponen volver a algunos temas para incorporar más partes en coreano, aunque la idea genera dudas dentro del sello. Nicole Kim, vicepresidenta de Big Hit Music, les plantea entonces un reto: cómo conservar la autenticidad del grupo sin perder conexión con su público global.

Además, surge un problema práctico: los miembros reconocen que no siempre tienen tiempo suficiente para pulir su pronunciación en inglés antes de grabar. Jin incluso se pregunta si la traducción de ciertas frases del coreano encajará con el ritmo original, mientras RM revisa una y otra vez sus versos y se cuestiona si suenan “raros o poco naturales” durante las sesiones con compositores y con el grupo.

La maquinaria del K-pop no se detiene

En lugar de tomarse un descanso tras terminar el servicio militar, BTS viajó a Los Ángeles para comenzar a trabajar en Arirang, su primer álbum de estudio desde Be (2020).

El ritmo no resulta extraño dentro de la industria del K-pop y los propios integrantes lo reconocen. De hecho, el documental comienza con el grupo atravesando un momento de desgaste creativo. J-Hope describe las sesiones de estudio como un trabajo “de fábrica”, mientras Jimin admite que sienten que están corriendo contra el tiempo después de haber estado tanto tiempo alejados.

Aun así, RM pone el contexto sobre la mesa: la carrera de un artista de K-pop suele ser corta. Por eso, dice, BTS se considera muy afortunado de haber permanecido en la cima durante 12 años.

open image in gallery Jin (derecha) se reúne con el resto de BTS en Los Ángeles un día después de terminar su gira ( COURTESY OF NETFLIX )

¿Por qué Jin no tiene créditos como compositor?

El intenso ritmo de trabajo del grupo también explica por qué Jin no aparece en los créditos de composición de Arirang. Todo se debió al momento en que se sumó al proyecto. Cuando llegó a Los Ángeles para reunirse con sus compañeros, un día después de terminar su gira, Suga le comentó que el álbum ya estaba casi terminado. Poco después, además, Jin dejó la ciudad para atender otros compromisos en solitario.

En el disco, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook figuran como compositores. RM, en particular, aparece acreditado en 13 de las 14 canciones del álbum.

Aun así, Jin restó importancia a su ausencia en el proceso de escritura. Frente a las dudas de algunos fans, elogió el resultado y describió las canciones como “auténticos temazos”. También explicó que, tras tantos años trabajando juntos, cada integrante sabe qué aportar incluso sin necesidad de decirlo.

open image in gallery RM compara su tiempo con el grupo con el concepto de kairos: una forma de entender el tiempo marcada por momentos significativos, más que por su simple paso ( COURTESY OF NETFLIX )

La huella del servicio militar

En Corea del Sur, todos los hombres aptos de entre 18 y 35 años deben cumplir unos 21 meses de servicio militar obligatorio, un proceso que el documental muestra con imágenes de los integrantes rapándose el cabello, entrando a sus bases y saliendo tras completar el servicio.

RM cuenta que le cuesta adaptarse a la rutina. Por eso compara su experiencia en el ejército con el concepto griego de chronos, donde el tiempo simplemente avanza mientras se repiten las mismas actividades día tras día.

En contraste, describe su etapa en Los Ángeles junto al grupo como un ejemplo de kairos: un tiempo marcado por momentos significativos y creativos, más que por el simple paso de los días.

En una escena del documental, RM toma el saxofón que aprendió a tocar durante el servicio militar y bromea con sus compañeros al interpretar la llamada de despertador del ejército. Los demás reaccionan con quejas y risas, y gritan cuánto detestan ese sonido.

El documental estará disponible en Netflix a partir del 27 de marzo.

Traducción de Leticia Zampedri