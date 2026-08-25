North West, de 13 años, revela que quiere trabajar en Starbucks: “Quiero tener un trabajo fijo”

North West forma parte de una familia multimillonaria, pero eso no le impide querer vivir la experiencia de tener un trabajo convencional. La adolescente reveló que le gustaría trabajar detrás del mostrador de Starbucks antes de dedicarse por completo a la música.

La hija de 13 años de Kim Kardashian y Kanye West contó en una entrevista con la revista Dazed, publicada el lunes, que tras lanzar en mayo su álbum debut, N0rth4evr, espera desarrollar una carrera musical a tiempo completo. Sin embargo, antes quiere cumplir su deseo de trabajar como barista.

“Todavía quiero trabajar”, explicó. “Quiero trabajar en Starbucks el próximo año. Creo que podré hacerlo porque voy a cumplir 14 años, así que creo que puedo”.

“Supongo que quiero tener un trabajo normal”, agregó.

Sin embargo, sus planes podrían tener que esperar: en la mayoría de los establecimientos de Starbucks, la edad mínima para trabajar es de 16 años. The Independent se puso en contacto con la compañía para solicitar comentarios.

open image in gallery North West asegura que quiere tener un “trabajo normal” mientras avanza en su carrera musical ( Instagram )

Aunque no descarta trabajar en una cafetería como actividad paralela, North dejó claro que se toma en serio su futuro en la música y rechazó las críticas de quienes consideran que debería esperar hasta ser mayor para lanzar sus propios proyectos.

“Es como: ‘No’. Este es mi pasatiempo”, explicó. “Esto es lo que me gusta hacer y a lo que quiero dedicarme en la vida”.

North tenía apenas 12 años cuando comenzó a abrirse camino en la música con el lanzamiento de su primer EP. Poco después, sorprendió al público al subir al escenario junto a Molly Santana durante el festival Rolling Loud de Orlando.

Su carrera continuó avanzando y, en junio, dio otro paso importante al ofrecer su primera presentación en solitario en un festival, durante el Summer Smash de Lyrical Lemonade, celebrado en Bridgeview, Illinois.

open image in gallery North West es la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West ( Getty )

Sin embargo, los seguidores de la joven rapera recibieron una decepción a principios de agosto, cuando se cancelaron los planes para su primera gira como artista principal.

La gira norteamericana junto a Molly Santana, que contemplaba 14 fechas, debía comenzar el 5 de agosto en Dallas, Texas, y terminar el 27 de agosto en Los Ángeles. No obstante, fue cancelada de forma repentina pocos días antes del primer concierto.

“Tenía muchas ganas de salir de gira con Molly Santana. Lamentablemente, ya no va a suceder, pero tengo algo especial para ustedes. Nos vemos pronto”, expresó North en un comunicado tras la cancelación.

Más allá de la música y de su interés por trabajar en Starbucks, la adolescente también parece tener planes en el mundo de la moda. A principios de este año, abogados de la familia Kardashian presentaron tres solicitudes para registrar la marca NOR11, una iniciativa que apunta a que North podría desarrollar su propio proyecto en la industria.

Traducción de Leticia Zampedri