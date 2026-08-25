Harry Styles estaba “preocupado” cuando se tomó un descanso de la música

Harry Styles reveló que su decisión de alejarse de la música se debió a que estaba “un poco agobiado” al lidiar con la presión y las expectativas en torno a “lo que la gente espera de mí”.

Tras mantener un perfil bajo tras el fin de su gira de 2023, el artista de 32 años lanzó su último álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, en marzo.

En una entrevista con la revista W Magazine, el músico explicó que se tomó un “tiempo libre” para priorizar “vivir desde adentro hacia afuera” en lugar de centrarse en las presiones y opiniones externas.

Styles dijo: “Una parte importante del descanso consistió en reajustar la imagen que sentía que absorbía sin darme cuenta todo el tiempo; esa imagen se me reflejaba, pero no necesariamente la quería”.

“Es algo tan antinatural que te muestren constantemente la percepción que otras personas tienen de ti”.

open image in gallery Harry Styles actuó durante 12 noches en el estadio de Wembley este verano ( PA )

“Al final de la última gira, estaba un poco agobiado por cómo me desenvolvía en el mundo y muy pendiente de cómo se percibía todo. Gran parte del tiempo de descanso lo aproveché para volver a conectar conmigo mismo, desde dentro hacia fuera”.

También señaló que poner “tanto énfasis” en que su música sea autorreferencial crea “una relación realmente compleja con uno mismo”.

Añadió: “Se trataba de: ¿Cómo puedo crear algo que realmente me apasione sin tener en cuenta lo que se espera de mí o lo que la gente quiere de mí?”.

“Puedes llegar a desconectarte tanto del mundo, del universo y de la gente. Entonces dejas de ser capaz de relacionarte con los demás”.

Styles, que alcanzó la fama a los 16 años, añadió: “Cuando era más joven, admitir que en realidad no se trata de mí habría sido bastante aterrador”.

“Ahora resulta realmente liberador reconocer que es algo mucho más grande que yo. Si estás en el escenario, es una posición casi divina. Pero no te estoy guiando hacia mí. No te estoy pidiendo que me sigas”.

Y agregó: “Lo que quiero decir es que creo en lo mismo que tú y que todos estamos aquí por esa razón, algo que me resulta incomprensible”.

Tras una serie récord de 12 conciertos en el estadio de Wembley de Londres durante su gira mundial, el músico también comentó sobre la “magia” de cantar en directo.

Styles declaró a la publicación: “Tras la COVID-19, y ahora en esta era de la IA, hay algo en estar al lado de un desconocido sudoroso e intercambiar energía que realmente no se puede reemplazar con nada”.

open image in gallery Styles saltó a la fama por primera vez como miembro de One Direction ( PA )

“El deseo se centra en lo más tangible, en esos pequeños destellos de magia que simplemente suceden”.

Añadió: “No voy a hacer esto para siempre. Es algo muy singular y eso me permite estar realmente involucrado”.

“Durante los conciertos, hay muchos más momentos en los que estoy allí, absorbiendo la atmósfera, cuando estoy en la sala con el público, viendo la energía que crearon”.

“Soy muy consciente de que existe más allá de los conciertos, las canciones, la gira, de todo”.

Styles alcanzó la fama por primera vez en One Direction junto a Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson, después de que el grupo se formó en el concurso de canto de ITV The X Factor en 2010.

La banda alcanzó fama mundial con temas como What Makes You Beautiful,One Thing y Drag Me Down, antes de tomarse un descanso en 2016, aproximadamente un año después de la partida de Malik.

Posteriormente, el músico, originario de Worcestershire, forjó una lucrativa carrera en solitario y consiguió cuatro sencillos número uno en el Reino Unido y tres álbumes número uno en el Reino Unido, además de varios premios Brit y Grammy.

Traducción de Olivia Gorsin