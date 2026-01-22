Conciertos, fiestas y celebridades marcan la semana previa al Super Bowl

La semana del Super Bowl se desarrollará a lo largo de varios días en el Área de la Bahía, y el partido será el acto final en una mezcla cuidadosamente coordinada de deportes, música, medios y apariciones de celebridades.

Desde eventos de prensa organizados por la liga hasta reuniones solo por invitación en San Francisco, la semana repleta reúne a atletas, artistas y ejecutivos en los días previos al juego de campeonato de la liga. La programación temprana prepara el escenario para noches encabezadas por figuras como Shaquille O’Neal y Dave Chappelle, junto con una variedad de actuaciones repartidas por San Francisco de la mano de Kehlani, Post Malone y Calvin Harris.

Paradas de alto perfil como la celebración de Sports Illustrated, vinculada a los colaboradores de Tight End University, Travis Kelce y George Kittle, ayudan a definir el tramo impulsado por celebridades de la semana antes de que las experiencias centradas en los fanáticos tomen el control el día del juego.

Para los que asisten por primera vez y los visitantes que regresan, la semana del Super Bowl avanza rápidamente.

A continuación, un vistazo día a día de la semana del Super Bowl a partir del 4 de febrero:

Miércoles, 4 de febrero: Brunch de poder y llegadas tempranas

La semana del Super Bowl comienza con eventos centrados en el liderazgo, los medios y la influencia detrás de escena.

El evento principal del día es el Sports Power Brunch: Celebrando a las Mujeres Más Poderosas en el Deporte, con asistentes como Becky Hammon, Maria Taylor y Elle Duncan en el Four Seasons Hotel San Francisco. La reunión solo por invitación reúne a ejecutivos, locutores y atletas para paneles y homenajes que destacan a las mujeres que están moldeando la industria del deporte.

Jueves, 5 de febrero: Bad Bunny, NFL Honors y gran noche de conciertos

El jueves combina la programación organizada por la liga con la primera gran ola de conciertos.

El día comienza con el evento de medios de los artistas del medio tiempo y el pre-juego del Super Bowl, organizado en el centro de medios de la NFL. Los reporteros y el público escucharán directamente a los artistas que se presentarán en el Super Bowl, incluidos Bad Bunny, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

Después de eso, la atención se centra en los NFL Honors, presentados por Jon Hamm en el Palace of Fine Arts. Hay una alfombra roja seguida del espectáculo de premios, que mezcla deportes con entretenimiento.

Pero la diversión no se detiene, lanzándose más al calendario de conciertos. Fall Out Boy realiza un espectáculo íntimo en The Regency Ballroom como parte de la serie Wells Fargo Autograph Card Exclusives, un evento con entradas limitadas a los titulares de tarjetas. En Pier 80 Warehouse, Illenium organiza un espectáculo de lanzamiento de álbum vinculado a su próximo proyecto "Odyssey", abriendo uno de los almacenes más grandes del fin de semana.

Viernes, 6 de febrero: Shaq, Post Malone, Kehlani y Madden Bowl

En una de las noches más ocupadas, realmente no puedes equivocarte. En todo San Francisco, múltiples conciertos a gran escala y experiencias orientadas a los fanáticos se llevan a cabo al mismo tiempo.

Haz tus elecciones temprano.

En el Cow Palace, Shaq’s Fun House regresa como un evento nocturno estilo carnaval organizado por Shaquille O’Neal, quien actúa como DJ Diesel junto a una alineación rotativa de DJs. El evento es una experiencia con entradas que ofrece activaciones inmersivas que van desde una admisión general todo incluido por 249,99 dólares hasta un boleto de mesa VIP compartida, que comienza en 1.550 dólares.

Bud Light organiza una experiencia de concierto gratuita para mayores de 21 años con Post Malone en Fort Mason Center, con acceso otorgado a través de un modelo de sorteo.

La música continúa en todo el Área de la Bahía.

Kehlani encabeza una fiesta de bloque pre-Super Bowl con entradas en el Ayuntamiento de San José, uno de los conciertos más cercanos al Levi’s Stadium. En el Chase Center, el Madden Bowl de EA Sports combina fútbol y música con actuaciones de Luke Combs y LaRussell, apariciones de atletas y una alfombra azul transmitida en vivo, presentada por el mariscal de campo de los New York Giants, Jameis Winston, y la comentarista deportiva Kay Adams. Los canales de redes sociales ofrecerán contenido detrás de escena con el streamer de Twitch Sketch, quien presentará una transmisión en vivo con atletas jugando entre sí en "Madden NFL 26".

El Palace of Fine Arts alberga a Sting como la noche de apertura del Super Bowl Studio 60 de On Location.

Pier 80 Warehouse se duplica en EDM con una actuación conjunta de Calvin Harris y Diplo, anclando uno de los espectáculos con entradas más grandes de la noche.

Green Day, que abrirá el 60º Super Bowl con una ceremonia de aniversario celebrando generaciones de Jugadores Más Valiosos, subirá al escenario junto con Counting Crows en la fiesta de FanDuel y Spotify en Pier 29.

Sábado, 7 de febrero: Dave Chappelle y Wale anclan la víspera del Super Bowl

El sábado sirve como el pico de la actividad del fin de semana del Super Bowl impulsada por celebridades.

Dave Chappelle encabeza un espectáculo de comedia ya agotado en el Chase Center, uno de los boletos más demandados del fin de semana. En el Cow Palace, Sports Illustrated organiza SI The Party, un evento con entradas y VIP con actuaciones de Loud Luxury y Frank Walker. Los costos varían desde 450 hasta 1.750 dólares para boletos de mesa VIP compartida.

El rapero Wale subirá al escenario en Pier 27, T-Pain y Sean Paul tendrán un espectáculo llamado R&B and Ribs en Pier 80 Warehouse, mientras que Chris Stapleton y Sierra Ferrell actuarán en el Bill Graham Civic Auditorium.

Actuaciones adicionales en la víspera del Super Bowl incluyen a Dom Dolla en el Ayuntamiento de San José y The Killers en el Palace of Fine Arts como la Noche Dos del Super Bowl Studio 60.

Larry June, Hugel, Loud Luxury y Plastik Funk actuarán en la Maxim Big Game Party 2026: Bay Lights & Football Nights.

Domingo, 8 de febrero: Día del Juego y Experiencias para los Fanáticos

El día del juego comienza con eventos a gran escala para los fanáticos.

El Flavortown Tailgate de Guy Fieri se lleva a cabo durante cuatro horas a partir de las 11:30 de la mañana PT, ofreciendo admisión general gratuita con registro junto con mejoras pagadas. El evento combina música en vivo, comida y activaciones de patrocinadores antes del juego.

The Chainsmokers actuarán en las fiestas previas al juego Club 67, Champions Club y Touchdown Club de On Location, justo afuera del Levi's Stadium.

También cerca del estadio, The Players Tailgate ofrece una experiencia premium previa al partido con chefs, jugadores de la NFL y entretenimiento en vivo. Es un evento con entradas a solo unos pasos del estadio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.