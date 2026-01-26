Trump envía a zar fronterizo a Minnesota mientras afirma que está en "sintonía" con el gobernador

El presidente Donald Trump ordenó el lunes que su zar fronterizo se dirija a Minnesota para supervisar las redadas migratorias en el estado, al tiempo que declaró que ahora está en una "sintonía similar" con el gobernador, Tim Walz, luego de que una segunda persona fue abatida por agentes de inmigración en la ciudad en lo que va del mes.

Después de sostener una conversación telefónica, Trump y el demócrata Walz ofrecieron comentarios que contrastan con las críticas que han intercambiado desde hace tiempo. La llamada se llevó a cabo el mismo día en que un juez federal escuchó argumentos en una demanda que tiene como objetivo frenar las redadas migratorias en el estado.

"De hecho, parece que estamos en una sintonía similar", escribió el presidente en redes sociales.

Walz señaló en un comunicado que la llamada fue "productiva" y que se necesitaban investigaciones imparciales sobre los tiroteos. Trump dijo que su gobierno busca a "cualquier y a todos" los criminales que están detenidos en el estado. El gobernador, en tanto, aseguró que el Departamento de Correccionales del estado cumple con las solicitudes federales de personas bajo su custodia.

De momento se desconoce si el nuevo tono de ambos funcionarios producirá algún cambio. Los abogados del gobierno federal y los del estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul comparecieron el lunes ante la jueza de distrito Katherine Menendez, quien sopesa la posibilidad de conceder solicitudes para frenar temporalmente los operativos migratorios.

Menendez señaló que el caso es una prioridad, aunque no emitió un fallo de inmediato.

Los abogados del estado y las ciudades argumentaron que la situación en las calles es tan grave que requiere que el tribunal ordene el fin de las redadas federales de inmigración.

"Si esto no se detiene aquí y ahora, no creo que nadie que esté mirando seriamente este problema pueda tener mucha fe en cómo va a avanzar nuestra república hacia el futuro", dijo el asistente del fiscal general de Minnesota, Brian Carter.

La jueza cuestionó los motivos del gobierno para llevar a cabo las redadas y expresó escepticismo sobre una carta que la secretaria de Justicia Pam Bondi le envió recientemente a Walz, en la que pedía que el estado le brindara acceso al gobierno federal a los registros de votantes, entregara los registros estatales de Medicaid y asistencia alimentaria, y que derogara sus políticas de santuario.

"Quiero decir, ¿no hay límite a lo que el ejecutivo puede hacer bajo el pretexto de la aplicación de las leyes de inmigración?" preguntó Menendez. Señaló que las solicitudes federales son objeto de litigio.

Brantley Mayers, abogado del Departamento de Justicia, dijo que el objetivo del gobierno es hacer cumplir la ley federal. Añadió que no debería usarse una acción legal para desacreditar a otra acción legal.

"No veo cómo el hecho de que también estemos otras cosas que se nos permite hacer, que la Constitución nos confiere, de alguna sea un obstáculo para llevar a cabo otra parte de la misma operación", argumentó Mayers.

Menendez cuestionó dónde estaba la línea entre violar la Constitución y el poder del ejecutivo para la aplicación de la ley. También preguntó si se le estaba pidiendo que decidiera entre las políticas estatales y las federales.

"Eso comienza a sentirse como tuviera que decidir qué enfoque político es mejor", dijo.

Mientras discutía la posibilidad de que agentes federales ingresen a residencias sin una orden judicial, la jueza expresó su renuencia a decidir sobre cuestiones que aún no se le han planteado en una demanda.

"No puedo ser la guardiana global de todo lo que pasa aquí. Presumiblemente eso ira a litigio", dijo al abogado del estado.

Menendez dejó en claro que tenía problemas para tomar una decisión debido a lo inusual del caso y la falta de precedentes.

"Es porque esto es importante que estoy haciendo todo lo posible para hacerlo bien", dijo.

El estado de Minnesota y las ciudades presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) a principios de este mes, cinco días después de que Renee Good fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés). El tiroteo de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza el sábado le sumó urgencia al caso.

Zar fronterizo a Minnesota

En tanto, Trump informó que enviará al zar fronterizo Tom Homan a Minnesota. La declaración del presidente se produjo después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino --quien se ha convertido en el rostro de las redadas migratorias--, ofrecieron conferencias de prensa durante el fin de semana para hablar sobre el tiroteo de Pretti. Trump publicó en redes sociales que le Homan reportará directamente a él.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Homan sería "el principal punto de contacto en Minneapolis" durante las operaciones continuas de los agentes federales de inmigración.

Un abogado del gobierno señaló el lunes en un tribunal que había alrededor de 2.000 agentes del ICE en el estado, así como al menos 1.000 elementos de la Patrulla Fronteriza.

La demanda solicita una orden para reducir la presencia de los agentes federales de inmigración en Minnesota de vuelta a los niveles previos y que se limite el alcance de las operaciones.

Otras implicaciones estatales

El caso tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían convertirse en objetivos de redadas migratorias. Fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia presentaron un escrito en apoyo a Minnesota.

"Si no se le controla, no hay duda de que el gobierno federal se sentirá envalentonado para seguir con su comportamiento ilegal en Minnesota y repetirlo en otros lugares", escribieron los fiscales generales.

Menendez determinó en otro caso el 16 de enero que los agentes federales en Minnesota no pueden detener o arrojar gas lacrimógeno a manifestantes pacíficos que no están obstruyendo a las autoridades, incluidas las personas que siguen y observan a los agentes.

Un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente ese fallo tres días antes del tiroteo del sábado. Pero los demandantes en ese caso, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota, pidieron el sábado al tribunal de apelaciones que concediera una orden de emergencia para levantar la suspensión tras el asesinato de Pretti.

El Departamento de Justicia argumentó el domingo en una respuesta que la suspensión debería permanecer en vigor, señalando que la orden judicial era impracticable y demasiado amplia.

En otro caso, el juez federal Eric Tostrud emitió una orden el sábado que prohíbe al gobierno federal "destruir o alterar pruebas" relacionadas con el tiroteo del sábado. El fiscal general de Minnesota, el demócrata Keith Ellison, y la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, solicitaron la orden para tratar de preservar la evidencia recopilada por las autoridades federales que no ha podido ser inspeccionada por funcionarios estatales.

Una audiencia en ese caso está programada para la tarde del lunes en un tribunal federal de St. Paul.

Atacan hotel que se cree que alojaba a agentes federales

Manifestantes atacaron el domingo un hotel en Minneapolis donde se creía que los agentes federales estaban hospedados, bloqueando una avenida cerca del campus de la Universidad de Minnesota.

Un fotógrafo independiente que trabaja para The Associated Press vio vidrios rotos en el vestíbulo del hotel, así como grafitis con obscenidades y amenazas dirigidas al ICE.

Un de policía de Minneapolis que se encontraba dentro del hotel intentó brindar ayuda a un agente federal que resultó herido. Elementos adicionales de agencias locales y estatales planeaban intervenir para "desescalar la situación y realizar arrestos", dijo la policía de Minneapolis el lunes en un comunicado.

Pero cuando comenzaron a llegar a la escena y arrestaron a dos personas, agentes federales llegaron y "desplegaron municiones químicas", dijo el comunicado de la policía. Un portavoz del DHS señaló que más tarde se daría a conocer un comunicado sobre la situación.

Los periodistas de Associated Press Jack Brook en Minneapolis y Mike Catlaini en Trenton, Nueva Jersey, contribuyeron con este despacho.