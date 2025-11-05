Netflix confirma la fecha de estreno de la secuela de ‘Las guerreras K-pop’

Las guerreras K-pop, la película animada más vista en la historia de Netflix con 236 millones de visualizaciones, tendrá una secuela. Sin embargo, su estreno está previsto recién para 2029.

Según informó Bloomberg, Netflix cerró un acuerdo con los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, junto con Sony Corp, que produjo la primera entrega.

El proyecto requerirá varios años de trabajo debido al extenso proceso de producción de películas animadas.

La historia original sigue a HUNTR/X, un grupo de chicas ídolo formado por Rumi, Mira y Zoey, que durante el día son estrellas del K-pop y por la noche cazan demonios.

En agosto, Kang adelantó que la secuela explorará el pasado de las tres protagonistas.

Mira, Rumi y Zoey en una escena de ‘Las guerreras K-pop’ ( Netflix )

En una entrevista con Entertainment Weekly, la codirectora Maggie Kang explicó que la primera película no incluyó los orígenes de las integrantes de HUNTR/X debido a limitaciones narrativas.

“Queríamos contar un origen sin hacer la típica historia de orígenes, usando un concepto totalmente nuevo para el público”, explicó. “¿Qué llevó a estas chicas a unirse a HUNTR/X y convertirse en cazadoras de demonios? ¿Qué historia tiene cada una? ¿Cómo las eligieron? ¿Cómo fue ese camino?”.

Kang explicó que no hubo espacio suficiente en la película para abordar todas esas preguntas: “Tuvimos que decidir qué era esencial para la historia, y eso fue lo que mostramos.

Simplemente dijimos: ‘No, esto no es esencial para esta película, tal vez podamos explorarlo más adelante’”.

Kang añadió que podrían revelar más de “ese pasado” en la secuela.

En una entrevista previa con Variety, comentó: “Dejamos planteadas muchas cosas para un posible desarrollo del pasado. Obviamente, quedaron muchas preguntas sin respuesta y zonas sin explorar, pero tuvimos que hacerlo así porque solo puedes contar cierta cantidad de historia en una película de 85 minutos”.

“Esta era la historia de Rumi, y también tenemos los pasados de Zoey y Mira, que de hecho intentamos incluir en la película, pero simplemente no encajaban. No era la película para contar esas historias”, explicó Kang.

La primera entrega contó con un elenco de voces encabezado por Arden Cho (Teen Wolf) y la estrella de K-dramas Ahn Hyo Seop, junto con May Hong y Yoo Ji Young. El reparto secundario incluyó a Kim Yun Jin, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Lee Byung Hun, conocido por El juego del calamar.

Traducción de Leticia Zampedri