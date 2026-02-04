Chappell Roan acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Grammy con un vestido escotado de Mugler en color burdeos suspendido de sus pezones, un diseño recreado de la colección de primavera de 1998 de la casa.

La cantante de Subway, nominada a dos premios en la ceremonia del domingo por la noche, posó para las cámaras con la delicada tela colgando de unos aros sujetos a sus pezones, con un bajo negro que dejaba ver un gran diseño de henna y más arte corporal a lo largo de su escote, torso y brazos.

A diferencia del impactante conjunto desnudo de Bianca Censori en los Grammy de 2025, Roan llevaba, al parecer, fundas protésicas bajo el diseño de Mugler para ocultar sus pezones.

El vestido, reimaginado por el director creativo de la marca Miguel Castro Freitas para la colección primavera/verano 2026 de la casa de moda, se combinó con una gargantilla, aros colgantes y sandalias de tacón estilo gladiador, complementado con el característico pelo de Roan cayendo en cascada sobre su pecho.

El vestido original fue diseñado por Thierry Mugler en 1998 y resultó impactante cuando apareció en la pasarela de primavera/verano como parte de la colección “Jeu de Paume”.

open image in gallery Chappell Roan con el vestido reimaginado de Mugler de Miguel Castro Freitas ( Getty )

The New York Times, en su crítica contemporánea de la colección, señaló que el público se estremecía al ver el vestido.

La modelo y actriz belga Erica Vanbriel, musa de Mugler, lució un piercing en los pezones. El material negro, tipo muselina, estaba sujeto a los aros de sus pezones y llevaba una capa a juego que le cubría los hombros.

Al reflexionar sobre la historia detrás del vestido, Vanbriel dijo a Byline Byline que Mugler buscaba un “estilo de diosa griega” cuando creó el look.

“Me hice un piercing en los pezones y supongo que se corrió la voz muy rápido. Lo siguiente que supe fue que Thierry me había dicho que tenía un vestido para mí y que me lo iba a colgar de los pezones. Era un material ligero de muselina”, recuerda.

open image in gallery La musa de Mugler, Erica Vanbriel, fue la primera en modelar el vestido en 1998 ( Miquel Benitez/Shutterstock )

Al recordar su paso por la pasarela con el vestido, dijo que el ambiente era sereno.

“Se oía a la gente hablar de ello mientras numerosas cámaras brillaban en mis ojos. Fue un poco estresante, y recuerdo que pensé: Dios mío, aquí estoy con los senos al aire”, dijo.

“Pero, por otro lado, es Mugler, es sexy, es caliente, es atrevido y poco convencional. Mugler me cubría las espaldas, ¿sabes?”

open image in gallery Roan lució diseños de henna y arte corporal como parte de su look para los Grammy ( Getty Images )

Freitas había reinterpretado el vestido para la colección primavera/verano 2026 de la casa de modas, esta vez en un tejido color nude estampado con estrellas plateadas. El vestido de Roan fue un retoño personalizado de esa colección reinventada.

Los Premios Grammy 2026 fueron presentados por Trevor Noah en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y contaron con las actuaciones de Justin Bieber, Addison Rae, Tyler, the Creator y muchos más.

open image in gallery La modelo belga Erica Vanbriel afirma que fue “estresante” lucir el vestido en la pasarela ( Miquel Benitez/Shutterstock )

El rapero puertorriqueño Bad Bunny se llevó a casa el máximo galardón al Álbum del Año, mientras que Kendrick Lamar y SZA ganaron Grabación del Año por su single Luther.

Roan se cambió a un look más recatado para entregar el premio a la Mejor Artista Revelación a la cantante británica Olivia Dean, trofeo ganado por la intérprete de Pink Pony Club un año antes.

Traducción de Olivia Gorsin