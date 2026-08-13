Travis Barker comparte nuevos detalles sobre el accidente aéreo: “El 65% de mi cuerpo quedó quemado”

Travis Barker habló abiertamente sobre las lesiones horribles que sufrió en un accidente aéreo en 2008, recordando: “Me rompí todas las costillas. Me fracturé la espalda en cuatro lugares diferentes... El 65% de mi cuerpo quedó quemado”.

El baterista de Blink-182, de 50 años, viajaba como pasajero en un jet privado que se estrelló durante el despegue en un aeropuerto de Carolina del Sur el 19 de septiembre de 2008. Cuatro de las seis personas a bordo murieron en el accidente, incluidos los dos pilotos, el guardaespaldas de Barker, Charles Still, y su asistente personal, Chris Baker.

Tras el suceso, los médicos temieron por la vida de Barker debido a las graves quemaduras de tercer grado que sufrió al escapar de los restos en llamas.

“Mi cerebro no funcionaba. Estaba tomando morfina y todo tipo de medicamentos, así que no comprendía la gravedad de la situación”, dice Barker en el nuevo documental de Hulu, Travis Barker: Louder Than Fear

Y añade: “No podían realizarme más cirugías y tenía poca sangre. Se llegó a hablar de amputarme el pie”.

open image in gallery Travis Barker revela nuevos y desgarradores detalles sobre el accidente aéreo de 2008 en el que estuvo a punto de perder la vida, en el nuevo documental de Hulu ‘Travis Barker: Louder Than Fear’ ( Getty )

open image in gallery En ‘Louder Than Fear’ también aparecen la esposa de Barker, Kourtney Kardashian, y sus hijos, Landon (a la derecha), Alabama y Atiana. ( Disney )

Barker pasó más de tres meses en el hospital, donde se sometió a 27 cirugías y múltiples injertos de piel.

“Tenía mucho dolor”, recuerda el músico. “No lograban controlarlo bien, así que estaba muy asustado”.

El único otro superviviente del accidente fue Adam Goldstein, conocido como DJ AM, quien falleció un año después a causa de una sobredosis accidental de drogas.

Reflexionando sobre el accidente, Barker dice: “A lo largo de años de dolor y trauma, y tratando de comprender cómo y por qué sucede todo, lo que aprendí es que la vida no es segura. Cada día que abro los ojos, recuerdo haber sobrevivido a un accidente aéreo en el que murieron cuatro personas. Y luego, mi propia muerte menos de un año después. Pero también acepté quién soy ahora... Creo que encontré la manera de seguir adelante y vivir lo mejor posible en su memoria”.

Más adelante en el documental, Barker explica cómo, con la ayuda de su ahora esposa Kourtney Kardashian, pudo volver a subirse a un avión después de años de negarse a volar o a dejar volar a sus hijos tras el accidente.

“Tenía una fuerza interior que me impulsaba a no dejarme limitar por nada”, dice. “Nada va a tener poder sobre mí”.

Añade: “Sabía que, si podía hacer esto, podría hacerlo no solo por mí mismo, sino también por mis hijos, y ellos podrían superarlo”.

Travis Barker: Louder Than Fear se estrena en Hulu el jueves 13 de agosto.

Traducción de Olivia Gorsin