BTS visita el Palacio Presidencial de México

Los integrantes de BTS sorprendieron el miércoles a sus fans mexicanos al asomarse por un balcón del Palacio Presidencial acompañados de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, un día antes de sus conciertos programados en la capital.

En cuestión de horas lograron convocar a cerca de 50.000 personas, según compartió Sheinbaum en su cuenta de X. Las fans gritaron de emoción y muchos también lloraron cuando los siete integrantes salieron con ella en uno de los balcones con vista al Zócalo, la principal plaza de México.

“Muchas gracias por recibirnos”, dijo Kim Nam-joon conocido como RM. “Nos morimos de ganas por el concierto de mañana. ¡Vamos a divertirnos mañana! ¡Te amo, te quiero, muchas gracias!”

Kim Tae-hyung, conocido como V, le siguió en español.

“Hola, no hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, ¿nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México, la energía aquí es increíble”, dijo. “Muchas gracias por amarnos tanto, nos vemos la próxima vez, adiós”.

En la conferencia matutina, Sheinbaum anunció que recibiría a la agrupación y horas después, la Secretaría de Cultura de México invitó a los integrantes del ARMY a saludar a su banda favorita de k-pop a las 5:00 pm en el Zócalo.

“Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, dijo Sheinbaum desde el balcón junto a la banda.

La presidenta también celebró el encuentro en su cuenta de X.

“Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo”, señaló. “El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”.

La superbanda surcoreana se presentará el jueves en el Estadio GNP Seguros, en la primera de sus tres fechas con entradas agotadas en el país. El estadio tiene una capacidad de 65.000 asistentes.

Sheinbaum había intercedido por los fans de BTS enviando una carta al presidente de Corea del Sur cuando los boletos se agotaron y muchos denunciaron reventa. La presidenta también dijo que se había puesto en contacto con los organizadores para ver si podían abrir más fechas de su gira mundial Arirang.

Los fans mexicanos habían protestado por los costos poco claros de los boletos y las reventas, lo que llevó a una sanción contra Ticketmaster México.

“No es justo que en México, siendo un fan tan, tan grande, tenga tantos problemas con los boletos cuando en Corea pueden ellos disfrutarlos por menos costo”, dijo la diseñadora de modas Berenice Jaramillo, de 46 años, una de las ARMY que asistieron al Zócalo. “No alcancé boleto, por eso para mí esto es un regalo súperespecial”.

Monserrat Herrera, de 25 años, tenía un tatuaje con el logotipo de la banda que se hizo hace dos años. Se vino corriendo desde su trabajo de recepcionista en el Estado de México e hizo una hora de camino. Tampoco tenía boleto para los conciertos, pero su saludo le pareció “la mejor experiencia”.

“Muy bien, porque México es el país de Latinoamérica que más escucha BTS”, dijo.