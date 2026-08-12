“Todavía parece irreal”: la música latina gana protagonismo en HARD Summer

Desde Bad Bunny ganando el Grammy a Mejor Álbum del Año y presentándose en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, hasta Karol G convirtiéndose en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella 2025, la música latina continúa rompiendo barreras.

En festivales de música electrónica como HARD Summer, celebrado en Los Ángeles el 1 y 2 de agosto, los artistas latinos han ganado protagonismo, como quedó reflejado en el cartel de este año, encabezado por Kali Uchis junto a Tokischa, Six Sex, RØZ, Nick León, BOLO y CQUESTT.

“Creo que simplemente refleja dónde está la música hoy en día. Los fans ya no piensan en géneros o idiomas de la misma manera que antes; simplemente escuchan la música que les gusta”, explica Meagan DesChenes, directora de Artistas y Promotores de Insomniac Events, compañía que organiza HARD.

Para artistas como el DJ mexicano-estadounidense Edgar Ávalos, más conocido como “Bolo the DJ”, formar parte del cartel de HARD este año tuvo además un significado personal. Fue el primer festival de música dance al que asistió en 2018, así que regresar años después como uno de los artistas del cartel representa un verdadero momento de cierre de ciclo.

open image in gallery En festivales de música electrónica como HARD Summer, celebrado en Los Ángeles el 1 y 2 de agosto, los artistas latinos han ganado protagonismo ( @jakewestphoto )

“Todavía parece irreal”, comenta Bolo. “Ser un artista latino en el cartel de este año fue realmente un honor”.

Al celebrarse en Los Ángeles, una de las ciudades más diversas de EE. UU., la identidad de HARD está muy ligada a la diversidad musical de la ciudad.

“Queremos que el cartel se sienta auténtico para nuestro público y para la ciudad en la que estamos, y creo que eso siempre ha sido parte de la identidad de HARD”, plantea DesChenes.

Esa filosofía también se refleja en la presencia de artistas electrónicos como la argentina Francisca Cuello, conocida por su nombre artístico Six Sex. Su presentación en HARD este año marcó su debut en el festival y su primera vez actuando en un festival de Los Ángeles.

“Venir aquí, a una cultura que es tan diferente a la mía, y ver cómo reacciona la gente, que igual salta, canta y baila, y sentir esa conexión… es algo muy gratificante”, dice Six Sex.

Six Sex describe su música como “eufórica para sacar todo”. Al incorporar el spanglish y expresiones argentinas en sus letras, crea una propuesta que combina sonidos electrónicos con una identidad profundamente ligada a sus raíces.

open image in gallery Six Sex describe su música como ‘eufórica para sacar todo’ ( Faith Nguyen/ HARD Summer )

“Como yo hablo español, hay cosas que quizás digo y me parecen muy fuertes. Entonces digo: ‘Bueno, por ahí digo esto en inglés’, porque no es tan fuerte para mí ni para la gente que habla español”, admite Six Sex. “Está bueno también no dejar morir cosas de tu lengua que quizás son más propias de un lugar específico”.

Para Bolo, quien creció en un hogar chicano de primera generación mexicoestadounidense, la música latina siempre ha sido una parte fundamental de su vida y ha influido en los estilos que incorpora en sus presentaciones, desde el house latino hasta ritmos de música electrónica, mexicana y reguetón.

“Creo que, más que nada, me he sentido muy orgulloso y honrado de poder representar nuestra cultura y nuestra comunidad a este nivel”, expresa Bolo. “Es muy gratificante y me hace valorar aún más nuestra cultura, al poder celebrarla ahora con muchas más personas”.

Al presentarse en festivales de gran relevancia como HARD, Bolo es consciente de la responsabilidad que implica representar a la comunidad latina en escenarios de esta magnitud.

“Espero más que nada poder hacer que nuestra comunidad se sienta orgullosa y dejar un legado que perdure más allá de mí y que inspire una mayor representación latina dentro de la comunidad de la música electrónica”, formula Bolo.

Para Six Sex, la responsabilidad va más allá de ser artista y está ligada a su identidad como mujer latina. La argentina considera que su plataforma también le permite alzar la voz y defender las causas en las que cree.

Al respecto, manifestó: “Creo que también tiene que ver con la postura que tengo. De por sí, ya siento que es importante levantar la voz y hablar de los derechos que uno quiere defender, ¿no? Tanto siendo argentina como siendo latina, como siendo persona”.

Mientras Six Sex destaca la importancia de utilizar su voz para defender aquello en lo que cree, Bolo pone el foco en lo que esa representación puede generar para la comunidad latina dentro de la escena de la música electrónica.

“Espero que los fans sientan un sentido de comunidad, un espacio seguro para reunirse y celebrar, y que se sientan más representados entre ellos”, dijo Bolo. “Creo que ser latino también es un paraguas enorme que abarca tantas culturas diferentes.Espero que las personas se reciban unas a otras con los brazos abiertos y que sean acogedoras con todo el mundo, sin importar su origen”.