Harry Styles admite que le cuesta hablar sobre la muerte de Liam Payne

Harry Styles reveló que le resulta difícil hablar sobre la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, mientras se prepara para lanzar su esperado cuarto álbum de estudio.

El cantante, de 32 años, publicará este viernes su nuevo disco, Kiss All The Time, Disco, Occasionally, un trabajo que, según se informó, se inspira en momentos en que los artistas se ven obligados a “descubrirse a sí mismos” y a aceptar la vulnerabilidad.

En una conversación con Zane Lowe para Apple Music, Styles reconoció que todavía le cuesta abordar la tragedia. “Con total honestidad, incluso la idea de hablar de eso es algo con lo que todavía me cuesta un poco lidiar”, afirmó.

Asimismo, reflexionó sobre las complejidades del duelo cuando este ocurre bajo la mirada pública tras la muerte de Payne. “Creo que hubo un periodo después de que murió en el que me costó mucho entender lo extraño que es que otras personas sientan que forman parte de tu duelo”, explicó. “La muerte de mi amigo me afectó profundamente y, de repente, te das cuenta de que quizá otras personas esperan que lo expreses de alguna forma, o que, si no lo haces, parece que no estás sintiendo lo que sientes”.

open image in gallery Liam Payne cantando junto a su compañero de One Direction, Harry Styles, en 2013 ( Getty Images )

Harry Styles reflexionó sobre el impacto personal de la pérdida: “Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy doloroso perder a alguien que se parece tanto a ti en tantos aspectos. Era como ver a alguien con un corazón muy noble, alguien que solo quería hacer grandes cosas”. Añadió que ese momento lo llevó a reflexionar sobre su propia vida. “Fue un momento muy importante para mí, para mirar mi vida y preguntarme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’”.

Concluyó sus reflexiones sobre Payne con estas palabras: “Creo que la mejor manera de honrar a los amigos que mueren es vivir la vida al máximo. Era una persona muy especial y es algo muy triste”.

Liam Payne murió a los 31 años en octubre de 2024, tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina. Su funeral, celebrado en noviembre, reunió a los integrantes sobrevivientes de One Direction —Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik—, así como a su exmánager, Simon Cowell.

Styles también contó que el tiempo transcurrido entre su nuevo álbum y su anterior disco, Harry’s House (2022), le permitió reflexionar sobre su carrera al cumplir 30 años. Además, reveló una promesa personal: “Siempre tuve esa conversación conmigo mismo: si alguna vez me detenía a pensar y sentía que ya no me encantaba o que ya no me divertía, me prometí que lo dejaría”.

open image in gallery Liam Payne y Harry Styles se presentan en el programa ‘Good Morning America’ de ABC en 2015 ( Charles Sykes/Invision/AP) )

Styles cree que sería injusto tanto para sí mismo como para sus fans seguir actuando sin una pasión genuina. “No creo que sea justo en muchos sentidos. No sería justo para mí, ni para los fans, hacerlo sin sentirlo de verdad, solo porque es lo que siempre he hecho”, dijo. “Creo que lo interesante fue permitirme pasar por ese proceso de reflexión. Durante mucho tiempo, incluso tener esa conversación conmigo mismo me hacía pensar: ‘qué desagradecido eres, ¿cómo puedes siquiera pensar en dejarlo?’”.

La entrevista completa está disponible en The Zane Lowe Show de Apple Music.

Traducción de Leticia Zampedri