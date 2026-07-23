Asesinato de Celeste Rivas: fiscales revelan presuntas manchas de sangre halladas en garaje de D4vd

El miércoles, la fiscalía se centró en las manchas de sangre y otras pruebas forenses para intentar convencer a un juez de que existen pruebas suficientes para que el cantante D4vd sea juzgado por el apuñalamiento mortal de la adolescente Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Durante el segundo día de la audiencia preliminar de D4vd, los criminalistas de la policía de Los Ángeles, California, EE. UU., testificaron sobre la recolección de presuntas muestras de sangre y ADN del garaje del cantante —donde los fiscales alegan que Burke desmembró el cuerpo de Rivas—, así como de su Tesla, donde los restos de la adolescente fueron descubiertos meses después.

D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, se declaró inocente de los cargos que incluyen asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación de un cadáver. Sus abogados sostienen que no fue responsable de la muerte de Rivas.

D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan, entre los que se incluyen asesinato, abuso sexual de una menor y la mutilación de un cadáver ( Bill Robles via AP )

Se efectuaron pruebas y se tomaron muestras del garaje y el vehículo de Burke

El martes, las autoridades declararon tener pruebas de que Burke había comprado motosierras, una piscina hinchable y una pala que se utilizaron para matar y descuartizar a la adolescente, a quien conocía desde hacía varios años y que incluso había viajado con él a Londres, Reino Unido.

El miércoles, el testimonio se centró en las pruebas forenses que, según las autoridades, se encontraron y que demuestran que él la mató y se deshizo del cuerpo escondiéndolo en un Tesla que estaba registrado a su nombre.

Lauren Wallace, criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles, testificó que había encontrado aparentes manchas de sangre en las alfombrillas de goma del garaje de la casa de Burke en Hollywood, así como cortes —probablemente hechos con un objeto punzante— en las mismas. Los fiscales declararon en un documento presentado antes de la audiencia que la sangre hallada en el garaje coincidía con el ADN de Rivas.

Wallace declaró que no había encontrado rastros de sangre en dos motosierras del garaje que, según los registros de compra, Burke había encargado poco después de la muerte de la niña.

Pero la criminalista afirmó haber rociado las alfombrillas con un producto químico que, al hacerlas brillar en azul, revela posibles manchas de sangre que de otro modo no serían visibles a simple vista. Una fotografía mostraba toda la zona bañada en un azul brillante, lo que provocó exclamaciones de asombro entre los presentes en la sala del tribunal.

Wallace añadió que se habían encontrado posibles rastros de sangre en bolsas de basura y toallitas de limpieza, así como en una máquina de remo en el garaje.

Otra criminalista de la Policía de Los Ángeles, Chelsea Murillo, encontró manchas más pequeñas, pero similares, en el Tesla.

La defensa interrogó a los testigos sobre cada paso del proceso de recolección de pruebas, intentando demostrar fallos en la preservación de posibles escenas del crimen. La abogada de Burke, Blair Berk, preguntó quién llevaba guantes —o no— al tener acceso al auto, y por qué Murillo no había tomado muestras de ADN del exterior del Tesla.

“No parecía necesario”, dijo Murillo.

Los abogados defensores suelen utilizar las audiencias preliminares para explorar posibles debilidades en el caso de la fiscalía que puedan ser explotadas en el juicio.

Burke mató para salvar su carrera, según los fiscales

La fiscalía busca demostrar que Burke, un cantante de indie-pop cuya música y presencia en línea le granjearon una gran cantidad de seguidores, inició una relación sexual con Rivas cuando ella tenía 13 años y él 18.

En un documento presentado ante el tribunal, declararon que ella se había puesto celosa de sus relaciones con otras mujeres y que lo amenazó con exponerlo y arruinar su carrera la noche anterior a su asesinato.

Según la documentación judicial, él envió un automóvil a recogerla la noche del 23 de abril de 2025 y la apuñaló cuando ella llegó a su casa en Hollywood.

De acuerdo con la fiscalía, el acusado mantuvo el cuerpo durante semanas o meses en el maletero delantero del Tesla, donde fue encontrado después de que el vehículo fuera remolcado cuatro meses y medio después, en septiembre.

Por su parte, Joshua Byers, detective de homicidios de la policía de Los Ángeles, declaró anteriormente que, al ser llamado al depósito de vehículos remolcados de Hollywood, encontró una bolsa para cadáveres con la cabeza y el torso dentro, y bolsas de basura con brazos y piernas. Byers testificó que los registros mostraban que Burke había comprado dicha bolsa para cadáveres en Amazon, junto con las motosierras y otras herramientas que, según los fiscales, se utilizaron para desmembrar el cuerpo.

Wallace testificó que no se había encontrado una tercera motosierra que, según la policía, Burke había encargado.

El pasaporte de Rivas fue encontrado junto a una carretera

Un agente de la Patrulla de Carreteras de California testificó que, en enero, un trabajador vial había encontrado el pasaporte de Rivas en una zona de tierra cubierta de maleza en una zona rural del condado de Santa Bárbara, a unos 150 km al noroeste de la casa de Burke en Hollywood.

Los fiscales han afirmado que Burke hizo dos viajes a la zona, uno la noche del asesinato y otro aproximadamente seis semanas después, donde los datos muestran que estuvo en el lugar donde se encontró el pasaporte.

Los padres de Rivas, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, han estado presentes entre el público ambos días. No se espera que testifiquen.

El acusado, que permanece detenido sin derecho a fianza desde su arresto, compareció ante el tribunal con su uniforme naranja de preso y anteojos.

Traducción de Sara Pignatiello