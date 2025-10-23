Kim Kardashian ha admitido que se sintió como si tuviera el “síndrome de Estocolmo” durante sus siete años de matrimonio con el rapero Kanye West.

En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, la fundadora de Skims dijo que la relación entre ella y West es ahora “tan malditamente triste” y que se había sentido “bastante puesta a prueba” por sus acciones.

La estrella de telerrealidad (45) dijo que “siempre [se había sentido] muy mal” por West y que quería “protegerlo” y “ayudarlo”. Admitió que solía tener pensamientos como: “debería haber aguantado” o “podría haberlo ayudado”.

Ella y West se casaron en una lujosa ceremonia a la que asistieron numerosas estrellas en 2014, tras dos años de noviazgo. Kardashian solicitó el divorcio en 2021.

La magnate de los negocios dijo que ya no se siente “responsable” de su exesposo, quien ha compartido anteriormente que fue diagnosticado con trastorno bipolar y autismo.

Sin embargo, reveló que la psoriasis inducida por el estrés, que padeció durante su matrimonio y que provoca manchas escamosas o costrosas en la piel, había reaparecido, citando como factor el reciente y controvertido comportamiento del rapero.

Kardashian, que comparte cuatro hijos con West —North (12), Saint (9), Chicago (7), y Psalm (6)— dijo que su principal objetivo era proteger a sus hijos para evitar que se enteraran del comportamiento errático de su padre.

open image in gallery Kim Kardashian ha dicho que se sintió como si tuviera el síndrome de Estocolmo mientras estuvo casada con Kanye West ( Getty )

“Van a enterarse de cosas. Van a crecer, van a ver cosas”, dijo, y continuó: “Mi trabajo como madre es asegurarme de que estén protegidos en los momentos en que ese comportamiento esté ocurriendo”.

Dijo en el confesionario del episodio: “Todo el mundo alrededor puede llevarlo bien, pero yo necesito proteger a mis bebés”. Durante el episodio, Kardashian también negó las afirmaciones de que ella tenía el “lujo de alejarse y no tratar [con él] nunca más”.

Explicó: “Esa no es mi realidad: tenemos cuatro hijos juntos. Es muy confuso, porque en Internet se dice que yo 'me quedo con los niños'. Pero él no ha llamado ni una sola vez para pedir [verlos]”.

open image in gallery La estrella de ‘realitys’ y el rapero estuvieron casados siete años antes de finalizar su divorcio en 2022 ( Getty Images )

Añadió Kardashian: “Luego me despierto, y veo que en Twitter dicen que me quedo con los niños, cuando no es verdad ni es racional. No puedo reaccionar todo el tiempo”. Y agregó: “Es un divorcio, no un secuestro”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de West para recabar sus comentarios.

En un episodio del pódcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, Kardashian afirmó la semana pasada que las preocupaciones financieras relacionadas con el comportamiento supuestamente errático de West la impulsaron a solicitar el divorcio.

Recuerda que una vez llegó a casa y se encontró con que West se había deshecho de los cinco Lamborghinis de la pareja: “En un episodio en el que aparecía él, de repente yo decía: 'Oh, espera, ¿dónde, dónde están todos nuestros automóviles?'. Uno de esos vehículos era mi nuevo auto. Y él me decía que los había regalado a todos sus amigos. Y entonces me quedaba como: 'Ah, vale'”, dijo Kardashian.

“Después, volvimos a tener cinco Lamborghinis más. Luego, me despertaba, y en otro episodio todos habían desaparecido de nuevo. Y aquella vez pensé: 'Quédenselos'. No sabía qué decir”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello