Sam Smith anuncia su compromiso con el diseñador de moda Christian Cowan tras dos años de relación

El cantante Sam Smith anunció su compromiso con su pareja desde hace tres años, el diseñador de moda Christian Cowan.

Smith, de 34 años, confirmó al The New York Times que Cowan es ahora su prometido.

La pareja celebrará una nueva etapa con el lanzamiento de Hazel Eyes, el quinto álbum de estudio de Smith, cuyo título hace referencia al color de ojos de Cowan y recorre la evolución de su relación.

Smith comenzó a escribir la primera canción del álbum, ‘Everlasting Love’, la noche anterior a su primera cita con Cowan y la terminó después de que ambos iniciaran su relación.

Según The New York Times, Smith y Cowan crecieron a solo diez minutos de distancia, cerca de Cambridge, pero no se conocieron hasta hace cuatro años, cuando conectaron por internet.

open image in gallery Sam Smith, a la derecha, y Christian Cowan durante la Met Gala 2024 ( AFP/Getty )

La relación se hizo pública en 2023, cuando Cowan trabajó en el vestuario del videoclip de la canción de Smith ‘I'm Not Here To Make Friends’. Meses después, ambos fueron vistos tomados de la mano en Nueva York y, en mayo de 2024, hicieron su debut juntos en la alfombra roja de la Met Gala.

En declaraciones a The New York Times, Smith contó que se mudaron a Nueva York por Cowan, pero que la ciudad terminó ofreciéndoles un apoyo inesperado. El cantante aseguró que allí no es "la única persona excéntrica en la calle" y añadió que todos los días está rodeado de personas que son "demasiado", una palabra que, aclaró, utiliza como un cumplido.

open image in gallery Christian Cowan y Sam Smith durante la Met Gala 2026 ( Getty )

Cowan ha vestido a celebridades como Jennifer Lopez, Lady Gaga y Heidi Klum.

En el pasado, Smith había dejado claro que prefería mantener su vida sentimental lejos del escrutinio público. En una entrevista con GQ publicada en octubre de 2022, explicó que, a medida que ganó confianza en sí mismo, comenzó a recibir mucha atención romántica, pero decidió que, desde entonces, mantendría sus relaciones en privado.

El cantante recordó que en relaciones anteriores había compartido aspectos de su vida personal en internet y hablado de ellas públicamente, algo que ya no quería hacer. También afirmó que ser amado por otra persona es “un gran regalo” y reconoció que, en ocasiones, su trabajo puede interferir con la pureza de ese amor.

El álbum debut de Smith, In the Lonely Hour, se publicó en 2014 y alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido. En 2017, el artista se declaró una persona no binaria.

Traducción de Leticia Zampedri