Fallece Ace Frehley, miembro fundador de Kiss, semanas después de cancelar su gira por problemas de salud

Falleció Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador del grupo de rock Kiss. Tenía 74 años.

El músico sufrió una caída en su casa en septiembre, y TMZ informó hoy que había sufrido una hemorragia cerebral que lo dejó conectado a un respirador artificial.

Su muerte fue anunciada por su familia. En una declaración a Rolling Stone, dijeron: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de poder rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cariño y paz mientras dejaba este mundo.

Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fortaleza y amabilidad, que él impartía a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y más allá de la comprensión. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, ¡el recuerdo de Ace seguirá vivo para siempre!”.

El mánager de gira de Frehley, John Ostrosky, compartió el 25 de septiembre a través de Facebook que el músico había sufrido una “caída leve” y que tendría que cancelar una fecha de su próxima gira.

Una actualización posterior de la página oficial de Frehley el 6 de octubre anunciaba: “Debido a algunos problemas médicos, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

Ace Frehley en Los Ángeles, en 2014 ( Frazer Harrison/Getty Images )

Frehley inició su carrera tocando en varias bandas locales de Nueva York, hasta que en 1972 respondió a un anuncio publicado por Paul Stanley (guitarra rítmica), Gene Simmons (bajo) y Peter Criss (batería), quienes buscaban un guitarrista principal. Frehley se unió al grupo y, en enero de 1973, los cuatro ya se presentaban bajo el nombre de Kiss.

Entre 1974 y 1975, la banda lanzó tres discos —Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill— con los que construyeron una sólida base de fans conocida como la “Kiss Army”.

El verdadero salto al estrellato llegó con Alive! (1975), un álbum en vivo que alcanzó el cuádruple platino y le dio a la banda su primer gran éxito en el Top 40 gracias a la versión en vivo de ’Rock and Roll All Nite’. El estilo electrizante y desbordante de Frehley en ese disco marcó a toda una generación de jóvenes guitarristas.

En 1978, los cuatro miembros de Kiss lanzaron álbumes solistas con sus propios nombres, y el de Frehley fue el más vendido de todos. Posteriormente, escribió tres canciones para Dynasty (1979) y otras tres para Unmasked (1980).

A comienzos de los años 80, Frehley fue quedando cada vez más relegado dentro de la banda, especialmente tras la salida de Peter Criss, mientras Paul Stanley y Gene Simmons fortalecían su alianza como líderes del grupo. Durante la gira Creatures of the Night en 1982, Frehley fue reemplazado por el guitarrista Vinnie Vincent.

Frehley formó su propia banda, Frehley's Comet, en 1984. Lanzaron un álbum homónimo en 1987 y un segundo disco titulado Second Sighting en 1988.

En 1996, Frehley y Peter Criss se reunieron con Kiss para una exitosa gira de reencuentro. La formación original lanzó un nuevo álbum, Psycho Circus, en 1998.

La última presentación de Frehley con la banda fue durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City, Utah.

Traducción de Leticia Zampedri