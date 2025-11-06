‘Mátate, amor’: Jennifer Lawrence justifica ausencia de coordinador de intimidad porque Pattinson “no es pervertido”

Jennifer Lawrence enfrenta críticas por afirmar que no necesitó un coordinador de intimidad en el rodaje de Mátate, amor, su nueva película junto a Robert Pattinson, ya que aseguró que el actor no es ningún “pervertido”.

Lawrence, de 35 años, y Pattinson, de 39, protagonizan el aclamado psicodrama dirigido por Lynne Ramsay, centrado en una madre primeriza —interpretada por Lawrence— cuya salud mental se deteriora, mientras su pareja —Pattinson— la acompaña con creciente preocupación e impotencia.

Durante una entrevista en el pódcast Las Culturistas, conducido por Bowen Yang y Matt Rogers, la estrella de Los juegos del hambre reveló que no contaron con un coordinador de intimidad, a pesar de haber filmado escenas de sexo con desnudos.

Los coordinadores de intimidad, establecidos por el gremio SAG-AFTRA como figuras clave para mediar entre actores y producción en escenas con desnudez o contenido sexual, se han vuelto parte del estándar profesional en Hollywood para proteger tanto a intérpretes como al equipo técnico.

Sin embargo, según Lawrence, de 35 años, no sintió necesaria la presencia de un coordinador de intimidad durante el rodaje.

Jennifer Lawrence protagoniza junto a Robert Pattinson el nuevo psicodrama 'Die My Love' ( 2025 Invision )

Jennifer Lawrence explicó que no usaron un coordinador de intimidad porque se sintió "muy segura" trabajando con Robert Pattinson ( Mubi )

“Me sentí muy segura con Rob. No es un pervertido y está muy enamorado de su pareja, Suki Waterhouse”, dijo la actriz. “Nunca hubo una energía rara. Si la hubiera habido, probablemente sí habría pedido un coordinador de intimidad”.

Lawrence también comentó que, en su experiencia, muchos actores hombres se “ofenden” si no quieres acostarte con ellos y, entonces, empieza el castigo. “Él no fue así”, explicó.

Sus declaraciones generaron críticas en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que sus comentarios minimizan el papel fundamental de los coordinadores de intimidad en las producciones, más allá de si hay incomodidad o no entre los actores.

“Ese no es el propósito de los coordinadores de intimidad”, escribió un usuario en X (antes Twitter). “Están ahí para garantizar que todas las personas en el set, incluido el equipo técnico, se sientan seguras y protegidas. Actores, tanto veteranos como nuevos, deben dejar de actuar como si no tener un coordinador fuera una especie de medalla de honor”.

“Actores, por favor, dejen de tergiversar completamente la razón de ser de los coordinadores de intimidad”, reclamó otro usuario.

La actuación de Lawrence en 'Mátate, amor' ya está generando rumores de una posible nominación al Oscar, gracias a su poderosa interpretación ( Mubi )

“Me parece raro que presuman de esto”, comentó un tercero. “El coordinador está en el set para protegerlos”.

“No esperaba que Jennifer Lawrence sonara tan desinformada como Gwyneth Paltrow sobre este tema, pero aquí estamos”, escribió un cuarto, en alusión a las declaraciones previas de Paltrow, quien admitió haber rechazado un coordinador de intimidad en su última película, Marty: Juego supremo, al considerar que limitaría su actuación.

“En algún lugar del mundo, un coordinador de intimidad acaba de suspirar y decir: ‘Está bien, supongo que hoy voy a coordinar los sentimientos seguros de otra persona’”, bromeó otro usuario.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Lawrence en busca de comentarios.

En los últimos años, la presencia de coordinadores de intimidad en los sets ha generado un debate creciente en la industria.

Mientras que varias actrices, como Olivia Cooke (La casa del dragón) y Aimee Lou Wood (Sex Education), se han manifestado abiertamente a favor de los coordinadores de intimidad, otras figuras, como Gwyneth Paltrow y Jennifer Lawrence, han expresado dudas sobre la necesidad de estos profesionales en el set.

Mátate, amor se estrena en cines este viernes.

Traducción de Leticia Zampedri