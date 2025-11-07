Kim Kardashian se burla de las malas críticas a Todo vale y la llama “la serie más aclamada del año”.

La empresaria respondió con ironía a la oleada de críticas negativas que ha recibido el nuevo drama legal creado por Ryan Murphy, en el que protagoniza junto a Naomi Watts y Niecy Nash-Betts a un grupo de abogadas de divorcio.

La serie, que se estrenó el 4 de noviembre, debutó con una calificación de cero por ciento en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, aunque posteriormente subió levemente a un cinco por ciento.

Kardashian compartió este miércoles en Instagram una imagen con varias reseñas del programa y escribió: “¿Ya vieron la serie más aclamada del año? Todo vale, disponible en @hulu y @disneyplus”.

open image in gallery Kardashian bromeó diciendo que ‘Todo vale’ era “la serie más aclamada del año”, a pesar de las abrumadoras críticas negativas ( Instagram via @kimkardashian )

En una de las capturas compartidas, un espectador escribió: “Es de lo peor que he visto: actuaciones pésimas, tramas predecibles y un estilo absurdo. Y aun así… estoy enganchado. Necesito 14 temporadas”.

Otro escribió con ironía: “Todo vale en Hulu se atreve a plantear la pregunta: ‘¿Una serie necesita ser buena?’ La respuesta es no. Tenemos a actrices legendarias ofreciendo sus peores actuaciones. Se requiere un talento especial para lograr ese nivel de desastre. Es brillante”.

Kardashian también compartió un meme que decía: “Los críticos, al darse cuenta de que sus reseñas de Todo vale terminaron haciendo que la gente viera y amara la serie”.

open image in gallery La estrella de reality y Naomi Watts en el cuestionado drama legal ( Disney )

En la diapositiva final de su publicación, Kardashian lanzó un último mensaje a los detractores de la serie. Citó un tuit de la oficina de prensa de Disney Hulu que afirma que Todo vale es, actualmente, el título más visto en Disney+ a nivel mundial y figura en el top 10 en 36 países.

A pesar del éxito de audiencia, numerosos medios criticaron duramente la serie. Adam White, de The Independent, la definió como “pornografía inmobiliaria para la era de Skims y Selling Sunset; una fantasía pulida y aspiracional, propia del mundo post-Keeping Up with the Kardashians, con Kim Kardashian como protagonista literal”.

open image in gallery Kardashian, en la serie que recibió múltiples reseñas de cero estrellas ( Disney )

En The Guardian, Lucy Mangan también le dio cero estrellas: “No pensé que todavía se pudiera hacer una serie así de mala. Es absurda, desconcertante y, de alguna forma, existencialmente desastrosa”.

Por su parte, Ed Power, de The Telegraph, sostuvo que no sería justo culpar solo a Kardashian, ya que su actuación es “solo una parte de este naufragio”, mientras que Angie Han, de The Hollywood Reporter señaló que la actuación de Kardashian es “rígida y sin emoción”, aunque responsabilizó al guion, que calificó como “igual de insípido y artificial”.

Por otra parte, en otra crítica fulminante, Ben Dowell, de The Times, afirmó que la serie parecía escrita “por un niño que ni siquiera sabe escribir ‘trasero’ en una pared”.

En redes sociales, sin embargo, la recepción ha sido mixta. Algunos fanáticos calificaron la serie como “exageradamente teatral” y “con mucho estilo”.

La trama sigue a Kardashian, Watts y Nash-Betts como un trío de abogadas de divorcio adineradas que abandonan una firma dominada por hombres para abrir su propio bufete en Los Ángeles, especializado en acuerdos de separación de alto perfil entre celebridades y millonarios.

Sobre esta nueva serie, dijo a la BBC sentirse honrada de compartir pantalla con actrices que considera sus “entrenadoras de actuación”.

Kim admitió que su fama proviene del mundo del reality y concluyó: “Sé que tomaron un riesgo al trabajar conmigo. Por eso, doy lo mejor: soy profesional, llego a tiempo y me sé cada línea”.

Traducción de Leticia Zampedri