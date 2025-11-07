‘Stranger Things’: creadores responden a los rumores sobre denuncias de Milly Bobby Brown contra David Harbour

Millie Bobby Brown y David Harbour se mostraron unidos durante el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, realizado este jueves en Los Ángeles, en medio de un informe viral que afirma que Brown habría presentado una denuncia por acoso y maltrato contra su coprotagonista.

Brown, de 21 años, y Harbour, de 50, fueron fotografiados abrazándose y sonriendo mientras posaban juntos en la alfombra roja frente al TCL Chinese Theatre.

La aparición pública de ambos tuvo lugar después de que Daily Mail, citando a una fuente anónima, informara que la actriz británica habría entregado “páginas y páginas de acusaciones” contra Harbour, previo al inicio del rodaje de la temporada final de la exitosa serie de Netflix.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Brown, Harbour y Netflix para obtener comentarios.

open image in gallery Millie Bobby Brown y David Harbour mostraron una imagen de unidad en el estreno de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ en Los Ángeles, este jueves ( Getty )

En la alfombra roja, The Hollywood Reporter consultó al cocreador de Stranger Things, Ross Duffer, sobre las acusaciones de acoso.

“Obviamente, entenderás que no puedo hablar sobre asuntos personales ocurridos en el set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas son como una familia para nosotros. Los queremos mucho”, respondió Duffer. “No hay nada más importante que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”.

También se le preguntó al director y productor ejecutivo Shawn Levy cómo manejan una denuncia por acoso en el set y qué medidas toman para garantizar un ambiente de respeto.

“Al final, ese es el trabajo”, afirmó Levy. “Hay que asegurar un entorno laboral respetuoso, donde todos se sientan cómodos y seguros. Por eso hicimos todo lo posible para crear ese ambiente y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido”.

open image in gallery Según un informe de ‘Daily Mail’, Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de acoso y maltrato antes del inicio del rodaje de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ( Getty )

Duffer añadió: “He leído muchas historias, y van desde completamente inexactas hasta... hay mucho ruido alrededor del tema. Pero la verdad es que consideramos a este equipo y elenco como una familia, y por eso nos tratamos con respeto. Esa siempre ha sido la base de todo”.

Según Daily Mail, Netflix habría investigado las acusaciones durante meses. David Harbour y Millie Bobby Brown han sido coprotagonistas en Stranger Things durante una década. En la serie, Harbour interpreta al jefe de policía Jim Hopper, quien adopta a Eleven, el personaje de Brown, una niña con poderes psicoquinéticos que se convierte en el eje de la historia.

En medio de las especulaciones por las denuncias, también surgieron rumores sobre la posible ausencia de Harbour en la gira de prensa de la quinta temporada, especialmente tras el lanzamiento del nuevo álbum de su exesposa, Lily Allen, que también ha acaparado titulares recientemente.

La cantante británica Lily Allen grabó su nuevo álbum —el primero en siete años— tras su separación de David Harbour en 2024.

open image in gallery Los actores han sido coprotagonistas durante diez años ( Getty Images for Netflix )

El álbum, que trata temas como el engaño, la manipulación psicológica y la adicción al sexo, fue descrito por Allen como “una mezcla de realidad y ficción”.

En una reciente entrevista con Esquire, Harbour habló abiertamente sobre los tropiezos en su vida personal:

“Uno tiene que aceptar completamente su camino y darse cuenta de que incluso el dolor, los errores y las caídas forman parte del viaje. Hay verdad y crecimiento, sabiduría, empatía más profunda y conexión en todo eso”, reflexionó el actor.

Tanto Harbour como Millie Bobby Brown volverán a las pantallas este mes en la esperada quinta y última temporada de Stranger Things. Los primeros cuatro episodios se estrenarán en Netflix el 26 de noviembre, seguidos por tres más el 25 de diciembre. El final de temporada, con un episodio de formato extendido, llegará el 31 de diciembre.

Traducción de Leticia Zampedri