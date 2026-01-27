George R. R. Martin explica por qué le está “costando” terminar de escribir ‘Vientos de invierno’

George R. R. Martin, autor de Juego de tronos, lleva 16 años escribiendo el próximo libro de su serie Canción de hielo y fuego y no piensa terminarlo pronto.

Entre 1996 y 2011, el autor publicó cinco libros de la serie de fantasía, que fueron adaptados en el gran drama de HBO, y el retraso de Vientos de invierno demostró ser agonizante para los fans; muchos lectores cuestionan si alguna vez lo terminará.

En una nueva entrevista, Martin, de 77 años, admitió que le está costando trabajo completar el libro, ya que “la escritura real se vuelve más difícil”, y añadió con gran modestia: “Quizá soy demasiado optimista sobre lo rápido que puedo escribir estas cosas”.

También dejó caer la bomba de que Vientos de invierno contará con capítulos desde el punto de vista de Jon Snow, que aparentemente fue asesinado en su anterior entrega, Danza de dragones. En Juego de tronos, Snow (Kit Harington) resucitó tras ser asesinado, pero Martin afirmó que el libro se apartará de los acontecimientos descritos en la serie.

Parece que se le escapó el destino del libro de Snow cuando se le preguntó sobre su proceso de escritura, e indicó a The Hollywood Reporter: “Abriré el último capítulo en el que estaba trabajando y diré: ‘Oh m*****, esto no es muy bueno’. E iré y lo reescribiré. O decidiré: ‘Este capítulo de Tyrion no está saliendo bien, déjame escribir un capítulo de Jon Snow’”.

Los lectores lo interpretan como que Snow regresará de entre los muertos. Por otra parte, Martin afirmó que el final del libro no será tan “feliz” como el de la serie: “Iba a matar a más gente, no a los que mataron [en la serie]”.

Por ejemplo, dijo: “No veo un final feliz para Tyrion”, el personaje interpretado por Peter Dinklage, ya que “todo su arco fue trágico desde el principio”.

open image in gallery Kit Harington interpretó a Jon Snow en Juego de tronos ( HBO )

También dijo que tenía intención de matar a Sansa Stark, pero que se lo está replanteando después de que Sophie Turner hiciera “interesante” al personaje en la serie.

El autor dijo que el retraso del libro se debió a que tiene compromisos con otros numerosos proyectos, entre ellos más novelas para los personajes Dunk y Egg, que protagonizan la nueva serie El caballero de los siete reinos, que comienza el lunes (19 de enero) en el Reino Unido.

“Creo que si consigo quitarme algunas de estas otras cosas de encima, podría terminar Vientos de invierno muy pronto”, dijo y añadió: “Me dejaron claro que la prioridad es Vientos de invierno, pero [...] no lo sé. A veces no estoy de humor para eso”.

Anteriormente, abordó la “polémica” sobre lo tardío del libro y declaró en octubre de 2025: “Siempre tuve problemas con los plazos y no me siento feliz incumpliendo contratos o saltándome un plazo o algo así”.

Martin continuó: “Sí, me encanta Vientos de invierno. Me sigue interesando, sigo trabajando en ello, pero sinceramente, también me encantan otras cosas”.

Hablando de las reacciones negativas que recibe cada vez que anuncia un nuevo proyecto que no está relacionado con Vientos de invierno, Martin añadió: “Cada vez que eso ocurre, y lo anuncio en mi página web, medio internet se vuelve loco”.

open image in gallery George R. R. Martin lleva trabajando en Vientos del invierno desde 2010 ( Getty )

Y detalló: “¿Por qué m***** George R. R. Martin está escribiendo esta otra cosa cuando debería estar escribiendo Vientos de invierno. ¿Qué está haciendo? Y quiero contestar: ‘Lo hice en 1993, chicos. ¡Vamos! Lo tenía en el cajón y lo querían, ¡así que se lo vendí!’”.

Anteriormente, también había calificado Vientos de invierno como “la maldición” de su vida, en declaraciones a Time: “No hay duda de que Vientos de invierno llega 13 años tarde”.

Actualmente, está preparando la continuación de Vientos de invierno con un séptimo y último libro titulado Sueño de primavera.

Traducción de Olivia Gorsin