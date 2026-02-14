Directora de ‘Cumbres borrascosas’ responde a críticas y defiende los cambios en su adaptación del clásico

Emerald Fennell argumentó que las principales diferencias entre su adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas y la querida novela clásica de Emily Brontë se debían a las limitaciones de tiempo.

La directora ganadora del Óscar por Hermosa venganza ahora lleva a la gran pantalla el drama de época basado en la novela romántica gótica de 1847. La película está protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie como los hermanos adoptivos Heathcliff y Catherine, quienes se embarcan en una historia de amor que dura décadas y que afecta a dos generaciones.

Al igual que las numerosas adaptaciones cinematográficas anteriores, Cumbres borrascosas de Fennell se centra en la primera parte de la novela de Brontë y en la tumultuosa relación entre Heathcliff y Catherine.

“Porque creo que ese es realmente el momento que llega a su fin en el libro”, explicó Fennell en una nueva entrevista con Entertainment Weekly.

A la directora de Saltburn le habría encantado hacer una miniserie para “abarcarlo todo en 10 horas”. Pero reconoció que el proceso de realización de una película requiere ser bastante estricto y “tienes que tomar ese tipo de decisiones difíciles”.

open image in gallery Margot Robbie (derecha) coprotagoniza la nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas’ de la directora Emerald Fennell (izquierda) ( Getty/Warner Bros )

open image in gallery Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliffe en ‘Cumbres borrascosas’ ( Warner Bros )

Para mantener el hilo argumental, Fennell prescinde de personajes como el Sr. Lockwood, el entrometido nuevo vecino de Heathcliff, que se entera por el ama de llaves del turbulento romance de Catherine y él, así como del rabioso y celoso hermano de Catherine y Heathcliff, Hindley.

Sin embargo, Fennell cree que sí hay una versión de Hindley presente en su adaptación, “pero en la forma de Earnshaw”, señaló, refiriéndose al padre de Catherine y Heathcliff, interpretado por Martin Clunes.

“Intenté concentrar varios personajes en uno solo siempre que fue posible, del mismo modo que ya no incluimos a Lockwood. La novela tiene una estructura tan complicada que habría sido muy, muy difícil convertirla en una película coherente, porque habría llevado mucho más tiempo”, añadió.

Earnshaw desempeña un papel mucho más importante en la película de Fennell, al ser retratado como un antagonista borracho y abusivo más que como un padre bondadoso.

“La idea era tomar como punto de partida: ‘¿Qué pasa con Hindley? ¿Qué tiene que ver la relación con su hermana y su hermanastro, supongo, en Heathcliff? ¿Y cómo determina sus vidas? ¿Cómo moldeó sus vidas el amor de su padre?”, explicó Fennell.

open image in gallery ‘Cumbres borrascosas’ ya está en los cines ( Warner Bros )

“Y así lo que tenemos en cambio es un personaje que es ambas cosas, que es como, creo, mucha gente que conoce a los alcohólicos... extrema y profundamente cariñoso y carismático, y por otro lado, abusivo y cruel al extremo”.

Cumbres borrascosas ya se estrenó en cines y ha dejado a la crítica muy dividida. Algunos la han alabado por ser “intensa y desenfrenada”, mientras que otros han llegado a calificarla de “pseudorromántica”.

Clarisse Loughrey, de The Independent, formó parte de este último bando y la declaró una “adaptación asombrosamente mala” en una crítica de una estrella.

“Las interpretaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi casi rozan la pantomima”, argumentó, “mientras que las provocaciones de Fennell parecen definir a los pobres como desviados sexuales y a los ricos como mojigatos despistados”.