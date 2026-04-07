‘The Drama’ arruina la racha de éxitos de taquilla de Zendaya

La última película de Zendaya puso fin a su racha de ocho años dominando la taquilla durante el fin de semana de estreno.

drama, protagonizada por la actriz de 29 años de Euphoria junto a Robert Pattinson, debutó en el tercer puesto de la taquilla nacional durante el fin de semana de Pascua, convirtiéndose en la primera película de Zendaya que no alcanza el primer puesto tras su estreno desde su película de animación Pie pequeño en 2018.

Las seis películas de Zendaya estrenadas entre el estreno de Pie pequeño y The Drama: Spider-Man: lejos de casa (2019), Space Jam: una nueva era (2021), Duna: Parte uno (2021), Spider-Man: sin camino a casa (2021), Duna: parte dos (2024) y Desafiantes (2024) debutaron en el número uno durante sus respectivos fines de semana de apertura.

La comedia negra de Kristoffer Borgli tuvo un buen desempeño para ser una película de A24 y recaudó USD 14,4 millones, superando a la comedia romántica de 2025 del estudio, Amores materialistas. Sin embargo, no fue suficiente para superar a la épica espacial de Ryan Gosling, Proyecto Fin del mundo, que quedó en segundo lugar durante su tercer fin de semana, detrás del estreno récord de Super Mario Galaxy: la película.

La secuela animada registró el viernes el mejor día de estreno del año en taquilla con 48,3 millones de dólares en Estados Unidos y se perfila como la película de Hollywood más taquillera de 2026 hasta la fecha.

open image in gallery Robert Pattinson y Zendaya protagonizan The Drama , del director Kristoffer Borgli (A24).

open image in gallery Super Mario Galaxy: la película se situó en lo más alto de la taquilla durante su primer fin de semana (AP).

Después de que Proyecto Fin del mundo recaudó USD 80,5 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos el mes pasado, convirtiéndose en la película más taquillera del año hasta ese momento, la película fue superada cuando Super Mario Galaxy: la película alcanzó la impresionante cifra de USD 130,9 millones durante el fin de semana festivo de tres días.

La primera película de Mario Bros. llegó a los cines durante el mismo fin de semana de Pascua de 2023 y recaudó USD 147 millones en un fin de semana de tres días, uno de los mejores resultados de todos los tiempos para un día festivo.

Aunque The Drama no alcanzó a sus competidores en taquilla, esta comedia negra se convirtió en un tema de conversación popular en torno a su estreno debido a un giro argumental controvertido que provocó que la crítica la condenara incluso antes de llegar a los cines.

open image in gallery Zendaya protagoniza The Drama , que se estrenó el fin de semana de Pascua con una recaudación de USD 14 millones en taquilla nacional (Getty Images).

La película, producida por Ari Aster (creador de El legado del diablo), está protagonizada por Zendaya y Pattinson, quienes interpretan a una pareja comprometida que cuestiona su relación después de que el personaje de Zendaya, Emma, revela un oscuro secreto. El reparto también incluye a Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Benton Gates y Zoë Winters.

Zendaya tendrá la oportunidad de retomar su racha de éxitos con sus próximas apariciones en películas, dos de las cuales, casualmente, también cuentan con la participación de Pattinson.

Su próxima película en llegar a los cines será La Odisea de Christopher Nolan en julio, antes del estreno de Spider-Man: Brand New Day dos semanas después. Luego, en diciembre, se unirá a Pattinson y Timothée Chalamet en Duna: parte tres.

Traducción de Olivia Gorsin