Una próxima película de terror de A24 recreará el mundo ficticio de The Backrooms, una leyenda urbana de nicho de la era digital que se ha popularizado.

Backrooms, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, actor nominado al Oscar por 12 años esclavo, y Renate Reinsve, de Valor sentimental, está inspirada en las imágenes y la narrativa que rodean a las “creepypastas", un mito de Internet que se viralizó después de ser publicado en el foro anónimo 4chan en 2019.

Backrooms es un espacio liminal ficticio que contiene una extensión de habitaciones vacías y espeluznantes que esconden criaturas hostiles (piensa en los pasillos interminables de la aclamada serie Severance de Apple TV). o el escenario siniestro de la película de terror El cubo de 1997).

En Backrooms, el espacio liminar se presenta como una oficina amarilla, vacía e interminable, ubicada tras las paredes de un local comercial industrial. La historia sigue al personaje de Ejiofor, quien se topa con la inmensidad de Backrooms y se propone explorar sus pasillos. Su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, protagonista de Valor sentimental, lo sigue, y el resultado parece ser aterrador.

El concepto de Backrooms surgió cuando un usuario de 4chan compartió una fotografía de una habitación grande, aséptica y alfombrada con luces fluorescentes en un foro de temática paranormal, pidiendo a los usuarios que “publicaran imágenes inquietantes que simplemente dieran una sensación extraña”.

open image in gallery Chiwetel Ejiofor, actor de “12 años esclavo”, protagoniza el remake de A24 de la serie de cortometrajes de YouTube ‘Backrooms’ ( A24 )

open image in gallery Backrooms es un espacio liminar ficticio que alberga una sucesión de habitaciones inquietantes y vacías en las que se esconden criaturas hostiles ( A24 )

En 2019, un usuario respondió a la publicación, dándole al género de imágenes el nombre de “Backrooms” y ofreciendo una teoría ficticia para acompañarlo.

La publicación decía: “Si no tienes cuidado y te desconectas de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en los Backrooms, donde no hay nada más que el hedor de la alfombra vieja y húmeda, la locura del amarillo monocromático, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido y aproximadamente 1.000 millones de km2 de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que quedar atrapado”.

Continuaba: “Que Dios te salve si oyes algo merodeando cerca, porque seguro que te ha oído”.

En respuesta, otros usuarios comenzaron a imaginar sus propias historias sobre Backrooms en subreddits como r/creepypasta y, más tarde, r/backrooms.

Desde entonces, la comunidad del espacio liminar ha ampliado el concepto de los Backrooms, introduciendo conceptos como “niveles”, que son diferentes capas interconectadas de los Backrooms, y “entidades”, que son criaturas que habitan esos espacios.

A principios de 2022, el youtuber estadounidense Kane Parsons, también conocido como Kane Pixels, publicó una serie de cortometrajes de Backrooms en YouTube, lo que popularizó aún más el fandom y su narrativa.

Con tan solo 20 años, Parsons es el director de la película de A24, cuyo guion fue escrito por Will Soodik, guionista de Ash contra el mal.

open image in gallery La idea de Backrooms surgió por primera vez cuando un usuario de 4chan compartió una fotografía de una gran sala estéril, con moqueta y luces fluorescentes, en un foro dedicado a lo paranormal ( A24 )

El primer tráiler se ha estrenado con el lema “Todo debe irse”, mientras el público escucha: “A veces tengo miedo de perderme” y “Es como un laberinto, no tiene fin”.

El actor Mark Duplass, conocido por su papel en Creep, Finn Bennett, protagonista de El caballero de los Siete Reinos y Lukita Maxwell, de Terapia sin filtro, también aparecen en Backrooms.

Backrooms se estrena en cines el 29 de mayo.

Traducción de Sara Pignatiello