David Harbour reconoce que es importante aceptar sus “deslices y errores”

David Harbour habló sobre la importancia de aprender de nuestros “errores” y “meteduras de pata” a raíz del explosivo disco de divorcio de Lily Allen, West End Girl.

La cantante británica grabó el álbum, el primero en siete años, tras la ruptura en 2024 de su matrimonio con el protagonista de Stranger Things , Harbour.

El álbum, que trata temas como el engaño, la manipulación psicológica y la adicción al sexo, fue descrito por Allen como “una mezcla de realidad y ficción”.

La expareja estuvo en el punto de mira desde el lanzamiento del álbum, con los fans especulando sobre la naturaleza de su relación y la causa de su ruptura.

open image in gallery Harbour volverá a las pantallas a finales de este mes en la última temporada de Stranger Things ( Getty )

Harbour no hizo referencia a su separación en su nueva entrevista con Esquire pero habló vagamente de cómo aceptar los “errores” y el “dolor” es una parte importante de la vida.

A la pregunta de si cambiaría algo de las últimas cinco décadas, el hombre de 50 años declaró a la publicación: “Esa es una pregunta tan difícil, la cuestión del arrepentimiento, o algo así”. Cambiaría todo o nada.

”O aceptas tu camino por completo y te das cuenta de que incluso el dolor y los deslices y los errores forman parte del viaje, y que en todo eso hay verdad y crecimiento, sabiduría y una empatía y conexión más profundas”.

También expresó: “Es como un castillo de cartas, en cuanto intentas cambiar una cosa tienes que cambiarlo todo”.

“[Como artista] se trata de incorporar tu vida en algo que puedas dar a otras personas para que puedan tener una respuesta catártica a sus vidas”, añadió.

open image in gallery La expareja estuvo bajo escrutinio desde el lanzamiento del primer álbum de Allen en siete años ( PA )

“Si nunca has pasado por nada, ¿qué tienes realmente para ofrecer? Si tuviera que cambiar algo, lo cambiaría todo, y simplemente haría mi vida feliz y tonta y como, lo que sea, y entonces ya no sería artista. Y eso apestaría”.

Cuando se le preguntó por los próximos 50 años de su vida, Harbour afirmó que quiere participar en proyectos “complejos y ricos”.

De la vida más allá de su carrera, añadió: “Luego, por supuesto, hay cosas personales que quiero hacer, y gente a la que quiero querer, y ser buena con ella y cuidarla, cosas así”.

Allen y él se separaron en 2024 tras cuatro años de matrimonio. La semana pasada, la casa de Brooklyn que compartían —que aparece en la letra de la canción de Allen West End Girl sobre la disolución de una relación— salió al mercado por 8 millones de dólares (6,1 millones de libras).

Harbour volverá a las pantallas a finales de este mes en la esperada quinta y última temporada de Stranger Things, donde retomará su papel de Hopper. Los cuatro primeros episodios llegan a Netflix el 26 de noviembre, seguidos de tres episodios en Navidad y el final en Nochevieja.