Revelan la verdadera razón por la que tantas estatuas antiguas están desnudas

Más allá de ser un tema de conversación incómodo con la familia, hay una razón por la que tantas estatuas representan el cuerpo humano desnudo, y esta se remonta a tradiciones y culturas antiguas.

Según Anna Swartwood House, profesora asociada de Historia del Arte en la Universidad de Carolina del Sur, es posible que algunas de las estatuas de desnudos masculinos más influyentes provengan de la antigua Grecia del siglo VI a. C. En esta cultura, la desnudez se consideraba una especie de traje o atuendo que se usaba en ciertas situaciones.

Los artistas representaban desnudas a figuras notables, como dioses, atletas y guerreros. En aquellos tiempos, los atletas entrenaban y competían desnudos, y la forma atlética masculina se consideraba un signo de belleza y excelencia. Tanto es así que las estatuas de jóvenes desnudos, conocidas como kouroi, se usaban como lápidas y ofrendas a los dioses.

Las ideas en torno a la belleza y la forma humana desnuda fueron fundamentales para la famosa estatua del Portador de la Lanza, creada por el escultor Policleto hace unos 2.400 años. Policleto creía que la belleza se definía como la armonía matemática de las partes, y la estatua tenía lo que se consideraban las proporciones ideales.

Los artistas representaban desnudos a figuras de la sociedad, desde dioses hasta atletas y guerreros ( iStock )

El Renacimiento europeo (que transcurrió aproximadamente entre 1.400 y 1.600 d. C.) y el Neoclasicismo (aproximadamente entre 1.750 y 1.900 d. C.) contribuyeron a recuperar la idea del desnudo en el heroísmo, lo que con el tiempo ayudó a que se convirtiera en parte de la cultura y el arte occidentales.

El redescubrimiento de estatuas antiguas del Imperio Romano inspiró a los artistas de la época. Alrededor del siglo XVI, los artistas en formación utilizaban modelos vivos desnudos para perfeccionar sus habilidades de dibujo.

En cuanto a las mujeres, la estatua griega de desnudo femenino más famosa, la Afrodita de Cnido del escultor Praxíteles, fue revolucionaria para su época. Antes de esto, la desnudez femenina en Grecia se consideraba inapropiada y solo comenzó a popularizarse en las estatuas en el siglo IV a. C.

Traducción de Sara Pignatiello