Esta pintura podría convertirse en la obra más cara creada por una mujer
Este récord lo ostenta actualmente Georgia O’Keeffe
Una obra maestra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo, un autorretrato de 1940 titulado El sueño (La cama), está a punto de hacer historia en el mundo del arte al salir a subasta este jueves en Sotheby’s, en Nueva York.
Con una estimación de entre 40 y 60 millones de dólares, la pieza tiene el potencial de convertirse en la obra de arte más cara jamás vendida por una artista femenina. Este récord lo ostenta actualmente Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, que alcanzó los 44,4 millones de dólares en Sotheby’s en 2014.
El propio récord de Kahlo en subasta se estableció en 2021 con Diego y yo, vendida por 34,9 millones de dólares. Esta pintura representa a la artista y a su esposo, Diego Rivera.
La pintura muestra a la artista dormida en una cama de madera de estilo colonial, envuelta en una manta dorada adornada con enredaderas y hojas, mientras un esqueleto de tamaño natural parece levitar sobre ella.
En su nota de catálogo, Sotheby’s dijo que la pintura “ofrece una meditación espectral sobre la porosa frontera entre el sueño y la muerte”.
Exhibida públicamente por última vez a finales de la década de 1990, la pintura es la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning. Provienen de una colección privada cuyo propietario no ha sido revelado.
Kahlo, cuya vida fue trastocada por un accidente de autobús a los 18 años, se representó a sí misma y los eventos que experimentaba de manera vibrante y sin concesiones. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas, y luego usó corsés hasta su muerte en 1954 a los 47 años.
“El esqueleto suspendido a menudo se interpreta como una visualización de su ansiedad por morir mientras duerme, un miedo muy plausible para una artista cuya existencia diaria estaba marcada por el dolor crónico y el trauma pasado”, señala el catálogo.