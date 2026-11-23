El número 1 junto a su nombre no significa que Alexander Zverev pueda, de repente, domar a los dos jugadores que todavía son considerados los mejores del tenis.

Eso quedó más que evidente en las Finales de la ATP.

Carlos Alcaraz dominó a Zverev durante largos tramos de la final y derrotó a su rival, el número 1 del ranking, en sets corridos para sumar a su Grand Slam de carrera un título en el prestigioso torneo que cierra la temporada.

Jannik Sinner, por su parte, ha vencido a Zverev 10 veces seguidas, incluida la final de Wimbledon de este año, pero terminó su temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

Las clasificaciones por computadora se fijan estrictamente en los números de las 52 semanas anteriores. Y Zverev tiene una ventaja holgada en ese rubro: cierra el año con 10.350 puntos —muy por encima de Sinner (7.950) y Alcaraz (7.600) en la lista final publicada el lunes.

Alcaraz se perdió cuatro meses y medio y dos Grand Slams por una lesión en la muñeca derecha, y Sinner no juega desde que defendió su título de Wimbledon en julio.

Aun así, Zverev afirmó que se siente “muy cómodo” siendo el número 1, “porque he trabajado toda mi vida para llegar a esta posición.

“Claro, podría señalar que Jannik se lesionó, o que Carlos estuvo fuera unos meses”, añadió Zverev. “Pero, sinceramente, creo que lo que he logrado este año representa una de las temporadas mentalmente más fuertes que hemos visto en el tenis”.

Zverev mencionó el colapso de Sinner durante una ola de calor en París y la derrota de Alcaraz en cinco sets ante Ben Shelton en Nueva York, mientras él avanzaba para ganar sus dos primeros Grand Slams, en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, respectivamente.

Zverev también señaló que su “peor” resultado en los majors y en los campeonatos de fin de temporada este año fue una derrota en cinco sets ante Alcaraz en las semifinales del Abierto de Australia.

“En todos los demás lugares jugué al menos la final”, sostuvo Zverev. “Si alguien cree que no lo merecía, es libre de tener su propia opinión”.

Alcaraz le da ‘mérito’ a Zverev

Alcaraz terminó invicto en las Finales pese a lesionarse el muslo derecho durante la fase de grupos —lo que limitó su movilidad en algunos momentos.

El campeón de siete Grand Slams cierra la temporada con tres títulos consecutivos y una racha de 14 victorias seguidas, después de conquistar también los títulos en Viena y París.

“Todo el mundo siente que es el número 1. Yo, Sascha (el apodo de Zverev), Jannik, (Ben) Shelton; creo que todos se consideran el número 1 del mundo. Pero el número 1 es Sascha. … Tenemos que reconocerle el mérito”, señaló Alcaraz, quien terminó 2025 como número 1.

Felix Auger-Aliassime, el canadiense que termina el año como número 17 tras alcanzar el mejor ranking de su carrera, el número 4, en junio, agregó: “(Zverev) no tiene que defenderse. … Los números son los números y así funciona el mundo.

“Obviamente el año que viene lo van a desafiar no solo Carlos y Sinner, sino todos los jugadores que intenten quitarle su lugar. Y él va a tener que defenderlo”, manifestó Auger-Aliassime. “Ha tenido el mejor (año) de todos, así que lo merece”.

Zverev tuvo su propia lesión

Zverev estaba al borde de dar un gran salto antes de romperse ligamentos del tobillo derecho durante su semifinal de Roland Garros 2022 contra Rafael Nadal.

El alemán todavía se ve afectado por el tobillo en ocasiones y comentó que eso influyó en su saque contra Alcaraz el domingo. Pero también indicó que ha aprendido a manejar el problema y mantenerlo bajo control en los Grand Slams.

“La salud es una parte enorme para poder ser el número 1 del mundo y (Zverev) ha sido durante años —con la excepción de esa lesión— uno de los jugadores más saludables”, señaló Chris Eubanks, ex cuartofinalista de Wimbledon que ahora es analista de Tennis Channel.

“Ha sido muy consistente y en algún momento uno sentía que eso iba a ser recompensado”, dijo Eubanks a The Associated Press. “Cuando Carlos y Jannik empezaron a ascender de verdad en el ranking, recuerdo que mucha gente decía: ‘Bueno, estos tipos van a arrasar durante los próximos 10 a 15 años’. Eso no es realista por la salud. … Si Zverev sigue poniéndose en esa situación de ser el más saludable y uno de los más consistentes del circuito, se abren oportunidades”.

Cabe señalar que Zverev también fue notificado oficialmente la semana pasada de una demanda presentada por su expareja.

Alcaraz siguió adelante tras separarse de Ferrero

Alcaraz se separó de Juan Carlos Ferrero su entrenador de muchos años, al final del año pasado y ascendió a Samuel López como entrenador principal. El hermano mayor del jugador, Álvaro, es ahora su entrenador asistente.

“Estoy muy orgulloso del trabajo y del esfuerzo que Samuel hizo durante todo el año, junto a mi hermano”, afirmó Alcaraz. “Me di cuenta de lo bien que tengo que sentirme fuera de la cancha en mi vida para ir a entrenar con motivación. … Me dijeron con mucho cuidado todo lo que era realmente importante”.

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