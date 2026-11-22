Tarik Skubal acordó un contrato récord de 450 millones de dólares por nueve años con los Mets de Nueva York, informó el domingo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que el examen médico resultara satisfactorio.

El contrato de Skubal, con un promedio de 50 millones de dólares anuales, es el más grande para un lanzador, superando el contrato de 325 millones de dólares por 12 años que Yoshinobu Yamamoto firmó con los Dodgers de Los Ángeles, que comenzó en 2024. El anterior máximo en salario promedio para un lanzador era de 37 millones de dólares para Jacob deGrom, en un contrato de 185 millones de dólares por cinco años con Texas que inició en 2023.

El acuerdo de Skubal, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young y uno de los agentes libres más buscados del mercado de esta temporada baja, incluye una cláusula completa de no traspaso y un bono por firma de 45 millones de dólares que queda protegido frente al cierre patronal de la gerencia que amenaza la temporada 2027, señaló la persona.

El zurdo, que ha sido elegido dos veces al Juego de Estrellas, cumplió 30 años el 20 de noviembre, tiene marca de 43-17 con efectividad de 2.42 en 88 aperturas durante las últimas cuatro temporadas, con 655 ponches y 95 bases por bolas en 546 entradas.

Skubal tuvo un salario de 32 millones de dólares este año tras ganar una cifra récord en el arbitraje salarial.

Tuvo marca de 12-7 con efectividad de 2.72 en 26 aperturas este año con Detroit y los Dodgers, que lo adquirieron el 2 de agosto a cambio de tres prospectos: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope. Skubal no lanzó para los Tigers entre el 29 de abril y el 13 de junio debido a una cirugía para extraer un cuerpo suelto en el codo con el que lanza. El médico jefe del equipo de los Dodgers, el doctor Neal ElAttrache, utilizó un endoscopio NanoNeedle 2.0 para realizar el procedimiento, diseñado para acelerar la recuperación.

Skubal tuvo marca de 1-1 con efectividad de 2.45 en dos aperturas de postemporada con los Dodgers. Venció a Atlanta en el primer juego de la Serie Divisional y perdió el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Milwaukee al permitir dos carreras en cinco entradas en una derrota por 2-1. Los Cerveceros luego barrieron a los campeones defensores de la Serie Mundial, que buscaban su tercer título consecutivo.

Promedió 96,8 mph con su recta de cuatro costuras este año, por debajo de las 97,6 mph en 2025, cuando ganó su segundo Premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana. Lanzó 38% de rectas de cuatro costuras este año, 25,6% de cambios, 17,5% de sinkers, 13,9% de sliders y 5% de curvas.

Skubal tiene marca de 66-44 con efectividad de 3.02 en 160 aperturas y tres apariciones como relevista a lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas, con 1.075 ponches en 925 1/3 entradas.

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