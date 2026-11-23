Lamine Yamal se perderá el partido del Barcelona en la Liga de Campeones contra el Sabah FK en Azerbaiyán el miércoles debido a una dolencia en el tobillo derecho.

Yamal acusa “molestias leves” en el tobillo, informó el Barcelona el lunes, y quedará fuera como medida de precaución.

El Barça informó que el equipo confía que Yamal podrá estar en condiciones de disputar el partido contra el Deportivo La Coruña en La Liga española el domingo.

El internacional español de 19 años disputó el encuentro completo en la victoria 3-2 del Barça, tras remontar, ante el Villarreal el domingo. Falló un penal en la primera parte antes de contribuir a la remontada al participar en los dos últimos goles del conjunto azulgrana.

En la más reciente ventana internacional, Yamal no viajó para el partido de la Liga de Naciones de España contra la República Checa debido a una inflamación en la rodilla derecha, pero sí estuvo disponible para el encuentro contra Inglaterra.

Algunos reportes de medios en ese momento sugerían que Yamal estaba recibiendo un trato distinto al de otros jugadores, y el seleccionador nacional Luis de la Fuente salió en defensa del astro del Barça. El técnico afirmó que estaba molesto con la cobertura sobre la llegada tardía de Yamal a la concentración de la selección, y señaló que “no aguanto a la gente que trata de engañarte, de mentirte”.

El Barça marcha en el quinto puesto con nueve puntos antes de uno de sus expediciones como visitante más largos de la historia en la Liga de Campeones: más de 5.000 kilómetros (3.100 millas). El Sabah, en su primera temporada en la competición, suma hasta ahora una victoria y tres derrotas.

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