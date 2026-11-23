Geno Smith completó 17 de 21 pases para 176 yardas y tres touchdowns, incluidos dos a Sterling Shepard, y los Jets de Nueva York anotaron en sus primeras cinco series ofensivas para vencer el domingo por 27-24 a los Chargers de Los Ángeles y poner fin a una racha de cinco derrotas.

Smith se conectó con Breece Hall en un pase de touchdown de 7 yardas en el segundo cuarto, lo que cortó una racha de 10 cuartos sin un TD a lo largo de tres partidos y le dio a los Jets una ventaja de 10-3. La anotación coincidió con el traslado del coordinador ofensivo Frank Reich desde la cabina al campo para cantar jugadas por primera vez esta temporada.

Smith no mostró efectos negativos después de haber estado limitado en los entrenamientos a inicios de semana como resultado de haberse lastimado el tobillo izquierdo en una derrota ante Buffalo el fin de semana pasado.

Shepard atrapó dos pases de TD por primera vez en su carrera después de ser ascendido desde el equipo de prácticas el sábado.

Los Jets (3-8) lograron su segunda victoria como visitantes de la temporada y también cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas contra los Chargers (1-9).

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